Assemblea del Pd | Zingaretti | ' Qualcosa si muove'

Nicola Zingaretti proclamato segretario Pd dall’Assemblea del partito. I renziani convergono su Gentiloni presidente : Dopo il successo delle primarie, la ratifica. L’Assemblea del Pd ha proclamato Nicola Zingaretti segretario del Pd. E’ stato il presidente della commissione congresso uscente Gianni Dal Moro a formalizzare i risultati delle primarie del 3 marzo e gli esiti dei gazebo. Come ha spiegato Dal Moro, i voti totali sono stati 1.582.083 e quelli validi 1.569.628. In percentuale, Zingaretti ha avuto il 66% (in totale 1mln 035.955 voti). Dietro di lui, ...

Pd : Zingaretti alla prova dell'Assemblea - primo test : Zanda: non votare Gentiloni sarebbe dato politico - "Non votare Gentiloni presidente segnalerebbe una situazione politica". Così Luigi Zanda, senatore Pd, designato per la carica di nuovo tesoriere, ...

Pd - con l'Assemblea Nazionale ultimo atto del congresso. Gentiloni verso presidenza : Il segretario già eletto Zingaretti ha già pronta la segreteria, le correnti cercheranno di spartirsi la Direzione

Pd - da relazione Zingaretti a direzione nazionale. Il timing dell’Assemblea : L'inizio ufficiale e' previsto per le 10,30 di domani, domenica 17 marzo, ma la giornata dei leader del Partito Democratico comincera', come da tradizione e salvo sorprese, all'alba con le ultimi riunioni delle correnti per assegnare i posti in direzione. Zingaretti ha infatti voluto accelerare l'iter per la formazione di tutti gli organi statutari dopo la sua vittoria alle primarie. Un modo per farsi trovare subito pronti alla campagna ...

Assemblea diocesana - 170 delegati provenienti da 56 parrocchie per dare un nuovo volto alla Chiesa di Prato VIDEO : ... liturgia e sacramenti, evangelizzazione e catechesi, carità e testimonianza, strutture organizzative e economia. L'obiettivo è quello di trovare in modo sinodale, come richiesto da papa Francesco, ...

Forza Italia “il ritorno” : il partito di Silvio Berlusconi annuncia così l’Assemblea del prossimo 30 marzo : Musica dai toni epici, vedute aeree della Capitale e la scritta: “Ricorderemo i nostri 25 anni di battaglie con l’impegno di un ‘nuovo inizio’“. così Forza Italia annuncia in un video l’assemblea del partito che si terrà il prossimo 30 marzo a Roma. Nel filmato scorrono le immagini del leader Silvio Berlusconi e del presidente dell’Europarlamento Antonio Tajani che si alternano a frecce tricolori o ...

Assemblea degli Azionisti del Leone : Il Consiglio di Amministrazione di Generali ha convocato l' Assemblea degli Azionisti , in sede sia ordinaria sia straordinaria, per i giorni 30 aprile, 3 e 7 maggio , a Trieste . In sede ordinaria, l'...

Eletti i delegati dei gruppi parlamentari a Assemblea Pd : Roma, 13 mar., askanews, - Con il voto dell'assemblea dei senatori Pd di questo pomeriggio è completa la delegazione dei parlamentari democratici che faranno parte dell'assemblea nazionale del partito.

Pechino - l'altra faccia dell'Assemblea nazionale del popolo : un 'disastro per il popolo cinese' : Pechino, AsiaNews, - L'Assemblea nazionale del popolo e la Conferenza politica consultiva del popolo cinese, le cosiddette 'lianghui', sono divenute 'un totale disastro per i diritti umani del popolo cinese'. È quanto afferma Teng Biao, avvocato cinese per i diritti ...

Tim - si infuoca la battaglia tra Elliott e Vivendi in vista dell'Assemblea : Guerra di carte e spade incrociate sul web per la grande partita delle telecom italiane. In Piazza Affari, che inizia positivamente la settimana con le banche in recupero dopo le difficoltà della ...

Nairobi - l'Assemblea Onu sull'ambiente si aprirà nel silenzio per le vittime del volo Ethiopian : Su quest'ultimo fronte il Wwf ha lanciato una mobilitazione per chiedere un Trattato legalmente vincolante per tutti i Paesidel mondo, volto a contrastare l'inquinamento marino dalla plastica. Sono ...

Aereo Ethiopian Airlines si schianta 6 minuti dopo il decollo : a bordo i delegati dell’Assemblea ONU per l’ambiente - tutti morti : Era decollato appena 6 minuti prima da Addis Abeba il Boeing 737 di Ethiopian Airlines che si è schiantato in Etiopia uccidendo tutte le 157 persone a bordo. Tra loro anche otto italiani, fra cui l’archeologo Sebastiano Tusa, assessore ai Beni culturali della Regione Sicilia. Il suo decesso è stato confermato dal presidente della Regione, Nello Musumeci, che ha citato la Farnesina, mentre media locali hanno parlato del possibile ...

Ambiente : da domani l’Assemblea dell’ONU in Kenya : In Kenya, a Nairobi, si terrà da domani la 4ª Assemblea delle Nazioni Unite sull’Ambiente, che riunisce i 193 Stati membri: l’obiettivo è comprendere come salvare il pianeta dai cambiamenti climatici e dal sovrasfruttamento delle risorse. Fino al 15 marzo capi di Stato e ministri dell’Ambiente, con Ong, attivisti e amministratori di multinazionali si incontreranno per discutere e assumere impegni. Si affronteranno temi di ...

Il Comitato permanente dell'Assemblea nazionale del popolo presenta il rapporto di lavoro all'APN : L'esperienza politica ci ha insegnato che ogni lavoro per la riforma e l'apertura è inseparabile dallo Stato di diritto, e per approfondire la riforma e l'apertura occorrerà un suo ulteriore ...