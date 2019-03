Ascolti TV | Sabato 16 marzo 2019 C’è Posta per Te vince con il 29 5% Chi m’ha visto

Ascolti tv sabato 16 marzo 2019 : Prime Time Su Rai 1 Il film Chi m'ha visto ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 N.C.I.S. Los Angeles ha registrato .000 telespettatori, share %. S.W.A.T. .000, %. Su Rai 3 Sapiens, prima puntata, ha registrato di .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 C'è Posta per Te ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Italia 1 Il film d'animazione Minions ha registrato un netto di .000 telespettatori, ...

Ascolti TV | Sabato 16 marzo 2019 : Maria De Filippi Su Rai1 Chi m’ha visto ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 C’è Posta per te ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 NCIS Los Angeles ha interessato .000 spettatori pari al % di share e SWAT .000 (%). Su Italia 1 Minions ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 Sapiens – Un solo Pianeta ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari ad uno share ...

Ascolti TV | Sabato 9 marzo 2019. In 5.5 mln per C’è Posta (29%). Soliti Ignoti a 3 - 8 mln (17.7%) : C'è Posta Per Te Nella serata di ieri, Sabato 9 marzo 2019, su Rai1 – dalle 20.42 alle 23.23 – Soliti Ignoti – Special Vip ha conquistato 3.813.000 spettatori pari al 17.7% di share. Su Canale 5 – dalle 21.15 alle 0.20 – C’è Posta per Te ha raccolto davanti al video 5.510.000 spettatori pari al 29% di share. Su Rai2 NCIS Los Angeles ha interessato 1.179.000 spettatori pari al 5.2% di share mentre il doppio ...

Ascolti TV | Sabato 2 marzo 2019. C’è Posta 27.2% - Ora o Mai Più chiude in crescita (19.5%) : Gattuso e De Filippi Nella serata di ieri, Sabato 2 marzo 2019, su Rai1 – dalle 21.23 all’1.05 – la finale di Ora o Mai Più 2 ha conquistato 3.424.000 spettatori pari al 19.5% di share (qui gli Ascolti della finale della scorsa edizione). Su Canale 5 – dalle 21.29 alle 0.50 – C’è Posta per Te ha raccolto davanti al video 4.915.000 spettatori pari al 27.2% di share. Su Rai2 NCIS Los Angeles ha interessato 1.303.000 ...

Ascolti TV | Sabato 23 febbraio 2019. C’è Posta per Te sfonda il muro del 30% (5 - 8 mln) - Ora o Mai Più in risalita (17.5%) : Owen Wilson e Maria De Filippi Nella serata di ieri, Sabato 23 febbraio 2019, su Rai1 la quinta puntata di Ora o Mai Più ha conquistato .000 spettatori pari al 17.5% di share. Su Canale 5 la sesta puntata di C’è Posta per Te ha raccolto davanti al video 5.788.000 spettatori pari al 30.4% di share. Su Rai2 NCIS Los Angeles ha interessato .000 spettatori pari al % di share mentre Swat ha raccolto .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 ...