Artonauti | l' album di figurine alla scoperta dell' arte e dei suoi maestri

Blastingnews

(Di domenica 17 marzo 2019) "Unire l'utile al dilettevole" sembra essere la trovata geniale di, il nuovodiin vendita da pochissimi giorni. Non si tratta di calciatori, né di animali e tanto meno di Pokemon, bensì, che è la vera protagonista in questo nuovo palcoscenico del collezionismo.Il primoina storiaDisponibile dal 15 marzo in tutte le edicole,è il nuovodiche racconta l'e iai bambini tra i 6 e gli 11 anni. Racconta, perché oltre a illustrare immagini con apposite, proporrà indovinelli, curiosità e giochi che faranno divertire piccini... e adulti!I piccolipartirannoa storia, accompagnati da due bambini, Ale e Morgana e il cane Argo in un viaggio indietro nel tempo, passando per Piramidi egizie, templi greci fino ad arrivare ai grandi Giotto, ...

ledaefrati : Artonauti, arriva il primo album di figurine dedicato alla storia dell’arte - romi_andrio : RT @RSInews: Leonardo come Ronaldo Ecco Artonauti, il primo album di figurine dedicato alla storia dell’arte per avvicinare i bambini alle… - RSInews : Leonardo come Ronaldo Ecco Artonauti, il primo album di figurine dedicato alla storia dell’arte per avvicinare i ba… -