Arrestato il pirata della strada fuggito dopo aver ucciso un uomo a Palermo | «Ho avuto

Migranti travolti e uccisi in bicicletta - Arrestato a Caserta il pirata della strada : La caccia al pirata della strada era andata avanti tutto il giorno. E nella nottata i carabinieri della Stazione di Teverola hanno eseguito un provvedimento di fermo di indiziato di delitto per omicidio stradale, emesso dal pm Paolo Martinelli della procura di Napoli Nord, a carico di un 42enne di Caserta, Antonio Corvino. L'indagine, svolta anche in collaborazione con la polizia, ha raccolto concreti indizi di colpevolezza a suo carico per il ...