Arezzo | precipita aliante in decollo e muore il pilota | il fratello 10 anni fa era morto

(Di domenica 17 marzo 2019) Un uomo èto con l’ed è. La vittima si chiama Enzo Acanti, 73, residente a Faella, frazione del comune di Castelfranco Piandiscò, nel Valdarno aretino. Appassionato di volo, il pensionato si è schiantato al suolo in fase dinell’aviosuperficie ‘Budini Gattai‘ tra Montecchio Vesponi e Castroncello, nel comune di Castiglion Fiorentino (). Per un tragico destino, anche ildi Enzo Acanti, Roberto, nel settembre 2009 perse la vita in un incidente dell’aria:conosciuto come ‘Canarone‘, precipitò con un ultraleggero sempre in fase di. La tragedia di oggi si è consumata nel primo pomeriggio, verso le 14. Acanti era a bordo dell’e stava decollando lungo la pista lunga ottocento metri. Ma qualcosa non è andato per il verso giusto, perchè il velivolo non ha preso quota ed è ...

