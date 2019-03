Anticipazioni terza puntata Il nome della rosa | Salvatore viene arrestato

Anticipazioni terza puntata Il silenzio dell'acqua : Andrea viene sollevato dalle indagini : Anche questa settimana Mediaset 'si tinge di giallo' con la messa in onda di una nuova avvincente puntata de "Il silenzio dell'acqua", la serie tv con protagonisti Giorgio Pasotti e Ambra Angiolini. Domenica 17 marzo verrà trasmessa su Canale 5 la terza puntata della prima stagione, nella quale Andrea e Luisa continueranno imperterriti a cercare l'assassino della povera Laura. Le indagini si concentreranno principalmente sulla figura di Franco e ...

THE GOOD DOCTOR Anticipazioni : il finale della seconda stagione e le basi della terza : Lunedi scorso, gli americani hanno salutato su ABC la seconda stagione di The GOOD DOCTOR, il telefilm con protagonista Freddie Highmore nei panni di Shaun Murphy, giovane medico affetto dalla sindrome di Savant. Dopo avervi avvisato di non continuare la lettura se non desiderate anticipazioni, vi segnaliamo che il season finale ha mutato quello che sembrava un epilogo fatale per Shaun. Dopo aver perso il suo lavoro e vissuto un difficile ...

Anticipazioni Il nome della Rosa - terza puntata : Severino viene assassinato : Il nome della Rosa, serie TV ispirata al famoso romanzo di Umberto Eco è andata in onda con la sua prima puntata il 4 marzo su Rai 1, ottenendo un ottimo successo. La seconda puntata, andata in onda l'11 marzo, ha avuto invece un calo degli ascolti, ma si è aggiudicata comunque la vittoria nella prima serata, benché l'audience sia scesa da 6,5 milioni di telespettatori a 4,7 milioni. La serie, diretta da Giacomo Battiato e con attore principale ...

Il Silenzio dell’acqua : trama e Anticipazioni terza puntata 17 marzo : Il Silenzio dell’acqua: trama e anticipazioni terza puntata 17 marzo terza puntata, trama e anticipaizoni Domenica 17 marzo 2019 alle 21.21 andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata de Il Silenzio dell’acqua. Il giallo a puntate diretto da Pier Belloni approda così al suo terzo appuntamento con un bagaglio di ascolti davvero soddisfacente. La serie televisiva, che è in realtà un remake di Broadchurch, fiction britannica di grande ...

Il nome della rosa Anticipazioni terza puntata : la confessione di Remigio : anticipazioni Il nome della rosa terza puntata: Severino muore, Remigio torturato La terza puntata de Il nome della rosa andrà in onda il prossimo 18 marzo e vedrà ancora padre Guglielmo investigare sui misteriosi omicidi avvenute all’interno dell’Abbazia. Stando alle anticipazioni di questa penultima puntata, Severino troverà nell’oscura biblioteca un libro misterioso e cercherà di […] L'articolo Il nome della rosa ...

IL NOME DELLA ROSA - Anticipazioni terza puntata di lunedì 18 marzo : Ecco le anticipazioni DELLA terza puntata DELLA fiction Il NOME DELLA ROSA, in onda su Rai 1 in prima serata lunedi 18 marzo 2019: Nell’abbazia il clima è teso a causa delle idee divergenti tra i francescani e la delegazione papale; la Disputa del giorno seguente causa un durissimo scontro tra le due linee di pensiero che degenera in una rissa: il Papa vuole condannare i francescani come eretici per il semplice fatto che questi ultimi ...

Il Nome Della Rosa terza puntata : trama e Anticipazioni 18 marzo : IL Nome Della Rosa terza puntata. Torna lunedì 18 marzo 2019 su Rai 1 la serie tv evento con John Turturro e Rupert Everett. Di seguito trama e anticipazioni del terzo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Il Nome Della Rosa terza puntata: trama e anticipazioni 18 marzo Nella foresta, la ragazza occitana trova Anna priva di sensi e cura la sua ferita, rimettendola in forze. All’abbazia, invece, si consuma una cena tesa, ...

Il nome della rosa : riassunto seconda puntata e Anticipazioni terza : Il nome della rosa – La serie di Ra1: riassunto della seconda puntata Andrà in onda questa sera la seconda puntata de Il nome della rosa – La serie. Il terzo e penultimo appuntamento con la fiction in quattro puntate di Rai1 è previsto invece per lunedì prossimo, 18 marzo. Dopo gli ottimi ascolti dell’esordio del 3 marzo, della serie ispirata al romanzo di Umberto Eco, la seconda puntata si prospetta ricca di colpi di scena. ...

Il silenzio dell’acqua - riassunto seconda e Anticipazioni terza puntata : anticipazioni Il silenzio dell’acqua, riassunto seconda puntata: Andrea disperato Buon successo per la seconda puntata de Il silenzio dell’acqua seguita ieri sera da 3.193.000 telespettatori pari al 14,01% di share. La fiction con Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti è un thriller che tiene tutti con il fiato sospeso. Chi ha ucciso la sedicenne Laura Mancini? Il mistero s’infittisce. Ecco il riassunto della seconda puntata de Il ...