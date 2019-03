ancora Giappo-mania sulle passerelle della moda

Banca del Giappone ancora ferma sulla politica ultra-accomodante : ancora una volta la Banca del Giappone ha confermato la propria politica monetaria molto accomodante, con un tasso di interesse negativo (-0,10%). L'istituto centrale nipponico ha anche confermato il piano di acquisto di titoli di Stato, finalizzato a mantenere i tassi decennali attorno allo zero per cento.La prudenza della Banca del GiapponeA spingere l'istituto centrale Giapponese verso questa mossa (comunque ampiamente attesa dai mercati), è ...

Judo - Grand Slam Dusseldorf 2019 : Giappone straripante con 9 vittorie totali - Italia ancora sul podio con Giuffrida : Dopo tre giornate di gare mozzafiato è andato in archivio il secondo Grand Slam della stagione judistica, in programma all’ISS Dome di Dusseldorf, in Germania. Il Grand Slam tedesco è stato terreno di conquista per la selezione Giapponese, capace di collezionare ben 9 vittorie (su 14 categorie di peso) e 14 piazzamenti sul podio complessivi a testimonianza dello strapotere della nazionale del Sol Levante in particolar modo nelle categorie ...

In Giappone le coppie gay non possono ancora sposarsi : È rimasto l'unico paese del G7 a non permettere unioni tra persone dello stesso sesso: 13 coppie oggi hanno fatto causa al governo

Russia e Giappone sono ancora in guerra per colpa di quattro isole : Le isole Curili, contese tra i due paesi dalla fine della Seconda guerra mondiale e su cui si sta provando a trovare un compromesso