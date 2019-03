Ancelotti | «Ospina? Ci siamo fidati di De Nicola | poi le cose sono peggiorate»

La notizia l’ha data Ancelotti : Ospina resta anche l’anno prossimo : In una serata negativa, perché lo 0-0 col Torino è un risultato negativo – c’è poco da dire – c’è una notizia positiva, e l’ha data Carlo Ancelotti. A domanda precisa sul portiere e il suo contratto, Ancelotti ha detto: «Ospina resterà anche il prossimo anno». Ed è una signora notizia. Per vari motivi. In secondo luogo, perché ferma sul nascere il chiacchiericcio sulla natura del contratto che lega il portiere al ...

Ancelotti : «Il gol? Dobbiamo essere consapevoli che dobbiamo migliorare. Ospina resta l’anno prossimo» : «Non ci dobbiamo allenare per l’Europa League. Da un punto di vista mentale la squadra è molto motivata, è determinata, gioca molto bene, non finalizza quello che deve finalizzare. Una partita che andava vinta per quello che si è fatto, dobbiamo prendercela con noi stessi. Creando 18 occasioni da gol, non siamo riusciti a segnarne una. «È l’unico problema ma è un problema che va risolto. La squadra gioca molto bene, crea più ...

Live Napoli-Torino 0-0 Ancelotti rilancia Ospina e Hysaj : Napoli e Torino si affrontano questa sera al San Paolo nel posticipo domenicale della 24a giornata di Serie A. I partenopei, secondi a 52 punti e reduci dall'impegno in Europa League, non stanno...

Zurigo-Napoli - Ancelotti sceglie Ospina e Diawara : La Gazzetta dello Sport anticipa le probabili scelte di Carlo Ancelotti in vista del match con lo Zurigo di Europa League : 'In porta Ospina sembra in vantaggio su Meret mentre a sinistra Ghoulam dovrebbe farsi ...