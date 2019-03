Amianto tra le macerie del terremoto | Procura al lavoro Ci sono indagati

Genova. Ponte Morandi - tracce di Amianto nel pilone 8 : sospeso l’abbattimento : sospeso dalla Commissione esplosivi l'abbattimento in programma per sabato. Bisogna prima perfezionare le analisi sulla presenza della sostanza nella struttura. Ci sono nuovi indagati per la strage del 14 agosto a Genova. Le accuse sono di omicidio colposo e stradale, disastro e attentato alla sicurezza dei trasporti.Continua a leggere

Ponte Morandi, tracce di amianto nella pila 8: rinviata la demolizione Sospeso dalla Commissione esplosivi l'abbattimento in programma per sabato. Occorre prima perfezionare le analisi sulla presenza della sostanza nella struttura. Intanto sono più di 30 i nuovi indagati per il crollo del 14 agosto

Amianto - tra prevenzione e previdenza. Stato e Parti Sociali insieme per risolvere : “Una giornata importante che, ancora una volta, se mai ce ne fosse Stato bisogno, testimonia come lo Sportello Amianto Nazionale- attraverso il suo costante impegno- sia riuscito finalmente ad unire politica ed enti per i cittadini. Le istituzioni nazionali preposte al controllo e alle strategie, come il Ministero della Salute, l’Istituto Superiore di Sanità e l’ INAIL, la politica e le Parti Sociali hanno collaborato ...