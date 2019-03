Almeno 50 persone sono morte per improvvise inondazioni nella provincia indonesiana di

In Zimbabwe una tempesta tropicale ha provocato la morte di Almeno 24 persone : Una forte tempesta tropicale ha provocato la morte di almeno 24 persone nella provincia di Manicaland, nell’est dello Zimbabwe, vicino al confine con il Mozambico: altre 40 persone risultano disperse. I forti venti hanno interrotto le comunicazioni di buona parte

Almeno 100 persone sono morte negli ultimi giorni per le conseguenze delle forti piogge in Malawi - Mozambico e Sudafrica : Almeno 100 persone sono morte negli ultimi giorni per le conseguenze delle forti piogge che ci sono state in Malawi, Mozambico e Sudafrica. Le Nazioni Unite hanno fatto sapere che le alluvioni che hanno colpito la zona sud-orientale dell’Africa hanno

Strage in una scuola a San Paolo - uccise Almeno 10 persone : Strage in una scuola media ha 60 chilometri da San Paolo. Due giovani hanno ucciso almeno 10 persone e ne hanno ferite almeno 10 (16 secondo alcune fonti), prima di togliersi la vita nell'istituto statale Raul Brazil di Suzano: una carneficina che richiama alla memoria il massacro della Columbine High School in Colorado, 13 morti nel 1999, e le tante sparatorie che insanguinano le scuole americane. Il Brasile e' meno abituato a questo tipo di ...

Precipita aereo dell’Ethiopian Airlines diretto a Nairobi - morte le 157 persone a bordo. Almeno otto sono italiani : Ci sono anche Almeno otto italiani tra le 157 persone morte bordo del Boeing 737 dell’Ethiopian Airlines Precipitato stamattina, sei minuti dopo il decollo, tra Addis Abeba e la capitale del Kenya, Nairobi. Al momento non si ha il numero preciso dei nostri connazionali che erano sul volo. Si attende di venire a conoscenza della lista dei passeggeri...

Algeria - Almeno mezzo milione di persone in piazza contro la ricandidatura di Bouteflika : Cinquecentomila, secondo la polizia. Oltre un milione per le opposizioni. In ogni caso, in Algeria, sono stati tantissimi a tornare a urlare, per il terzo venerdì, che non vogliono farsi governare per altri cinque anni da Abdelaziz Bouteflika, un presidente anziano e debilitato, che stenta a parlare e che da un ventennio incarna un “sistema” ormai inviso. Nella più imponente manifestazione da quando il mese scorso è iniziato il ...

Almeno 18 persone sono state ferite in un’esplosione a Jammu - nella parte indiana del Kashmir : Almeno 18 persone sono state ferite nell’esplosione di una granata a una fermata degli autobus a Jammu, nella parte indiana del Kashmir. L’attacco arriva dopo alcune settimane di tensione tra India e Pakistan, iniziate dopo che il 14 febbraio 46

Un attentatore suicida ha ucciso Almeno 16 persone vicino all’aeroporto di Jalalabad - in Afghanistan : Mercoledì un attentatore suicida si è fatto esplodere vicino all’ufficio di una società di costruzioni nei pressi dell’aeroporto di Jalalabad, nella provincia afghana di Nangarhar, uccidendo almeno 16 persone. Nell’esplosione e nelle successive operazioni di polizia, ha detto Attaullah Khogyaniun,

Alabama - tornado devastante uccide Almeno 23 persone : Un violentissimo tornado si è abbattuto su Beauregard, una piccola comunità situata non molto lontana da Montgomery, la capitale dell'Alabama. L'allerta meteo, in seguito alla portata della violenta furia del ciclone, è stata estesa anche ad altri Stati americani: Georgia, Florida e South Carolina. Bilancio dei morti e dei feriti del tornado Ad ora, si contano almeno 23 morti e sembra che tra le vittime ci siano anche due bambini piccoli - ...

Almeno otto persone sono morte nei nuovi scontri in Kashmir tra India e Pakistan : Almeno otto persone – sei civlili e due militari – sono morti ieri in Kashmir, la zona contea tra Pakistan e India. Il Pakistan ha detto che due suoi militari sono morti a seguito di uno scontro a fuoco con

Almeno 18 persone sono morte in un attentato a Mogadiscio - in Somalia : Almeno 18 persone sono morte in un attentato nei pressi di un hotel a Mogadiscio, in Somalia: la polizia ha detto che prima è esplosa un’autobomba, giovedì sera, e poi nella notte c’è stato uno scontro a fuoco tra alcuni miliziani

La previsione dei candidati Pd : alle primarie Almeno un milione di persone : Giustizia A Sky si parla subito di Matteo Renzi, «Se io sarò segretario e Renzi vorrà impegnarsi io sarò l'uomo più felice del mondo» ha detto Zingaretti, e della vicenda giudiziaria che ha travolto ...

Indonesia - crollo in una miniera : “Almeno 60 persone intrappolate” : Un crollo si è verificato in una miniera illegale nell’isola di Sulawesi, in Indonesia. Decine di persone sono rimaste sepolte. Un portavoce dell’Agenzia Indonesiana per i disastri ha riferito che il grave incidente è stato causato dal cedimento delle travi di sostegno, per effetto "dell’instabilità del terreno e delle gallerie troppo numerose".Continua a leggere

