Alle 14 seguite in diretta la Nations Cup del FIA Certified GT Sport Championship 2019

(Di domenica 17 marzo 2019) È Parigi la città che ospiterà la prima tappa live del FIA Gran Turismo, l'evento motoristico presentato da FIA (Fédération Internationale de l'Automobile) e dal franchise in esclusiva per PlayStation, Gran Turismo.Come già accaduto in quella dell'anno scorso, l'edizioneprevede due campionati: laCup e il Manufacturer Series, in cui i concorrenti gareggeranno in rappresentanza dei propri paesi e anche come parte di team internazionali per la casa produttrice che hanno scelto.Dopo la Manufacturer Series di ieri, oggi è tempo dellaCup, una sfida in cui si affronteranno le case produttrici che partirà questo pomeriggio14:00 e che potrà essere seguita attraverso il seguente streaming:Leggi altro...

