Alessandro Casillo fuori dal serale di Amici | secondo l' amico si è ritirato RUMORS

(Di domenica 17 marzo 2019) I fan disi chiedono che fine abbia fatto il concorrente dalla scuola di18. Ieri pomeriggio, infatti, il cantante lanciato dal baby talent 'Io Canto' non era presente in studio e il suo nome non è stato mai fatto né dalla conduttrice Maria De Filippi né dagli altri professori della scuola, che in queste settimane stanno portando avanti gli esami che serviranno a decretare i nomi degli allievi che accederanno aldel talent, che vedremo in onda da sabato 30 marzo in prime time.Il mistero sudaUn'assenza che ha destato non poco scalpore, visto che per tutte le puntate del daytime di18, in onda questa settimana su Canale 5,era sempre presente. I fan non riescono proprio a spiegarsi il perché di questa assenza. La notizia, inoltre, ha fatto subito il giro del web e della rete ed ecco che da ieri ...

nicomonogatari : Scusate ma frega un cazzo di voi io voglio solo sapere come sta Alessandro Casillo. - aboutali46 : @tishrules1 Hai visto Alessandro Casillo ? ?? - lovjngarms : RT @eleoteque: Oggi è la giornata perfetta per sparire come Alessandro Casillo. -