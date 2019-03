Al Teatro della Regina Paolo Migone | nei panni di dj | spiega Beethoven

'NarrAzioni' - quarta edizione della rassegna di Teatro - musica e danza : " NarrAzioni " propone eventi formativi, seminari tematici, spettacoli e serate musicali: un terreno fertile dove compagnie, gruppi e realtà culturali locali sono in dialogo con professionisti ...

Gala dell'Operetta al Teatro di Treia con i capolavori della lirica : ...come abbiamo avuto modo di constatare nel corso della nostra intensa tournée che ha fatto registrare il sold-out nella maggior parte dei teatri in cui abbiamo portato in scena i nostri spettacoli " ...

'Finalmente domenica' - al Teatro Valli di Reggio arriva l'alfabeto della geometria : Platone faceva entrare nell'Accademia solo chi avesse dimestichezza con la geometria; una scienza che richiama al tempo stesso questioni filosofiche ma che fornisce anche una risposta concreta a ...

"Oltre l'otto marzo" - doppio spettacolo al Teatro Sociale per la Giornata internazionale della donna : VALENZA - Il Teatro Sociale celebra la Giornata internazionale della donna con un evento speciale, sotto le insegne di Oltre l'otto marzo. Lo fa sabato 9 marzo alle 21 con due spettacoli rigorosamente al femminile, La donna che sbatteva nelle porte e I monologhi della vagina . Il Teatro si apre ad una serata straordinaria che raccoglie il tributo della comunità alla Festa ...

Foligno - 'Quintetto' : i linguaggi del Teatro e della danza : Dieci spettacoli ma un unico comune denominatore: il teatro nella sua declinazione più ampia che spazia dalla narrazione al teatro danza, dal performativo al monologante. Quest'anno lo sguardo ...

Siracusa : Teatro greco - affidate le regie della nuova stagione 2019 : " Una proposta di spettacoli mirata a garantire all'INDA una consistenza culturale ed una qualità che supporta la reputazione di Siracusa , della regione e del paese - dichiara Mariarita Sgarlata, ...

In vista della possibile riapertura del Teatro Grandinetti stilato il calendario degli spettacoli di danza tra maggio e luglio : La rassegna prenderà il via il 30 maggio e terminerà nei primi giorni di luglio con la realizzazione di spettacoli all'interno del Teatro Grandinetti, ad oggi ancora chiuso e senza una gestione dei ...

Al Teatro Rasi lo spettacolo Narrami o Diva della non-scuola di Castiglione e San Pietro in Vincoli : 5 spettacoli: intero 20 euro , ridotto* 12 euro . ABBONAMENTO 11 spettacoli: intero 35 euro , ridotto* 21 euro . *Under20, universitari e docenti degli istituti coinvolti. PROMOZIONE Ingresso ...

2 3 marzo -La compagnia 'Vox Animi in "30 spettacoli in 60 minuti" : al Teatro della Polvere di Foggia : Stiamo parlando di "30 spettacoli in 60 minuti", prossimo appuntamento in programma per la stagione 'Cultura è passione' del Teatro di via Nicola Parisi. Secondo spettacolo esterno del cartellone ...

Al Teatro Alfieri di Asti i colori della musica napoletana : ... quindi, sono immerso principalmente nella cultura della canzone classica napoletana, la più famosa nel mondo che, come dice Renzo, non è 'vecchia', bensì 'antica' e che resiste in qualsiasi tempo, ...

Caserta è Teatro di “SIPPS & FIMPAGGIORNA 2019 : le nuove frontiere della pediatria” : C’è la Ginecologia in età evolutiva al centro del Corso di formazione dal titolo “SIPPS & FIMPAGGIORNA 2019 – LE nuove frontiere della PEDIATRIA: dall’inquadramento clinico alla diagnosi al trattamento”, in programma il prossimo 27 febbraio presso il Golden Tulip Plaza Hotel di Caserta. A partire dalle ore 17 e fino alle ore 21, pediatri di famiglia, pediatri ambulatoriali ed ospedalieri, ma anche medici chirurghi di ogni ...

Vi racconto perché il Camp Nou di Barcellona è un Teatro e un luogo della Independencia : Non esistono più gli ultrà Buona sera; sono un giornalista sportivo e socio del FC Barcelona. Scrivo in merito all’articolo “Camp Nou, 67.435 spettatori, tanti indipendentisti e 200 tifosi” scritto da Pietroalessio di Majo, con l’intento di specificare, chiarire e puntualizzare alcune cose. Ho provato a commentare direttamente il pezzo ma non è stato possibile trovare la via per postare il commento. L’Estadi del ...

Continuano gli spettacoli della stagione teatrale di "Bacu Abis Teatro 2019" - realizzata dalla compagnia "La Cernita Teatro" - per la direzione artistica di ... : Continuano gli spettacoli della stagione teatrale di "Bacu Abis Teatro 2019" , realizzata dalla compagnia "La Cernita Teatro ", per la direzione artistica di Monica Porcedda. Domenica 24 febbraio, al Teatro di Bacu ...