Aereo Etiopia | prima dello schianto il Boeing 737 andava troppo veloce

Aereo Etiopia - gli ultimi minuti prima dello schianto : “Boeing troppo veloce - il pilota nervoso” : Il volo della Ethiopian Airlines precipitato una settimana fa aveva una velocità elevata subito dopo il decollo e prima che l'Aereo segnalasse problemi alla torre di controllo e chiedesse il permesso di prendere quota rapidamente. A riferirlo a Reuters una fonte anonima che ha ascoltato la registrazione del controllo del traffico Aereo.Continua a leggere

Aereo caduto in Etiopia - Boeing : “Entro 10 giorni aggiorneremo il software dei 737 max” : Nel giro di 10 giorni Boeing intende aggiornare il software del suo 737 Max 8, il modello di jet di cui un esemplare è caduto domenica in Etiopia provocando la morte di 157 persone. A scriverlo è l'Agence France Presse, citando fonti vicine all'azienda. Intanto le scatole nere del velivolo sono state portate in Francia per essere analizzate.Continua a leggere

La scatola nera dell’Aereo precipitato in Etiopia sarà analizzata in Francia : La scatola nera dell’aereo Boeing 737 Max 8 precipitato il 10 marzo in Etiopia sarà analizzata in Francia. Lo ha ha comunicato la compagnia aerea Ethiopian Airlines. La Francia ha accettato di analizzare la scatola nera e le registrazioni delle voci

Disastro Aereo Etiopia : Trump ferma i boeing 737 Max 8 e 9 negli Usa : Donald Trump annuncia la firma di un provvedimento d’emergenza per fermare i boeing 737 MAX 8 e MAX 9 dopo il Disastro avvenuto domenica in Etiopia. Gli Stati Uniti si allineano quindi alle decisioni già adottate da un lungo elenco di paesi. “La sicurezza del popolo americano, di tutte le persone, è la nostra preoccupazione principale”, dice il presidente. “Il disatro dell’Ethiopian Airlines è stato tragico. La FAA ...

Aereo caduto in Etiopia : le scatole nere del Boeing saranno inviate in Francia : Le scatole nere del Boeing 737 MAX precipitato il fine settimana scorso in Etiopia saranno inviate in Francia. Lo ha reso noto la Bea, Bureau d’Enquetes et d’Analyses pour la se’curite’ de l’aviation civile, l’agenzia governativa francese, che indaga ed emette raccomandazioni di sicurezza in merito agli incidenti aerei. La Bea e’ anche l’organo competente per gli incidenti aerei che avvengono in ...

Disastro Aereo Etiopia : Italia - Francia - Germania e Regno Unito dicono stop ai Boeing 737 Max : Dopo il Disastro aereo in Etiopia sono in molti i Paesi a prendere provvedimenti: Italia, Francia, Germania e Regno Unito dicono sto ai Boeing 737 Max. E non sono gli unici. La Norwegian Air Shuttle ha deciso di lasciare a terra i suoi Boeing 737 Max 8, in seguito al Disastro aereo in Etiopia, su suggerimento delle autorità europee dell’aviazione civile. Lo ha reso noto la compagnia privata low-cost, che ha 18 apparecchi di quel ...

Disastro Aereo e 157 morti in Etiopia : Anche l’Europa sarebbe pronta a fermare gli aerei “incriminati”. Che intanto beneficeranno di un aggiornamento del software

Disastro Aereo Etiopia - Trump : “aerei troppo complicati - servono scienziati non piloti” : Gli aerei “stanno diventando troppo complicati per volare. I piloti non sono servono piu’, piuttosto scienziati informatici dell’Mit“. La dichiarazione arriva tramite un tweet del presidente americano, Donald Trump. “Lo vedo sempre in molti prodotti. Cercano sempre di fare un passo inutile in avanti, quando spesso il vecchio è piu’ semplice e di gran lunga migliore”, ha aggiunto. Il commento arriva dopo ...