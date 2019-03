Addio a Cino Marchese | il manager dei grandi campioni e maestro di marketing

Addio a Cino Marchese - il cordoglio del Cgc Viareggio : Il Centro Giovani Calciatori Viareggio è in lutto per la scomparsa di Cino Marchese, manager sportivo che non ha bisogno di presentazioni, deceduto improvvisamente a Roma. Un vero personaggio, di statura internazionale, sempre a contatto con i grandi campioni dello sport, che – come sottolinea il presidente del Cgc Viareggio, Alessandro Palagi – «ha voluto subito bene al Torneo di Viareggio fin dal primo giorno in cui ci siamo incontrati. ...

Sei Nazioni - Parisse vicino all'Addio : «Con la Francia forse l'ultima in Nazionale'» : ... ' La Francia - prosegue Parisse - ha un settore giovanile importante e il campionato domestico transalpino, che conosco molto bene, è uno dei migliori al mondo. Da parte della loro federazione c'è ...

Marcelo-Juventus - clamoroso : lite con Sergio Ramos - Addio ormai vicino! : MARCELO JUVENTUS- Come riportato dall’odierna edizione di “Marca“, Marcelo e Sergio Ramos avrebbero discusso in maniera molto animata al termine dell’ultimo allenamento. Come evidenzia il quotidiano spagnolo, alla base del litigio ci sarebbe stata un’esultanza piuttosto evidente di Marcelo al termine dell’ultima partitella d’allenamento. Un’esultanza che il capitano Sergio Ramos non avrebbe gradito ...

Sarri - arrivano anche gli insulti : l'Addio è vicino - : E' un momento terribile per Maurizio Sarri al Chelsea. Dopo la bastosta in Premier League con il City, è arrivata la pesante sconfitta a Stamford Bridge contro il Manchester United in FA Cup, un secco ...

Gianfranco Soldera è morto nelle sue vigne - Addio alla star del Brunello di Montalcino : Lutto nel mondo del vino: si è spento Gianfranco Soldera, produttore icona con la sua Case Basse a Montalcino (Siena), le cui storiche riserve di Brunello di Montalcino sono tutt'oggi tra i vini italiani più ammirati e ricercati nel mondo. Aveva 82 anni. Soldera è stato vittima di un incidente, proprio tra le sue vigne questa mattina, nel giorno in cui Montalcino festeggiava "Benvenuto Brunello", l'Anteprima della vendemmia ...

Aids - vaccino italiano permette l’Addio ai farmaci antiretrovirali a vita : In caso di rapporti sessuali non completi si rischia il contagio del virus dell’HIV? Si può prendere la malattia con la saliva?Si può trasmettere ai figli?Quali sono i primi sintomi ?Che differenza c’è tra HIV e Aids?Quanto tempo si può vivere con la malattia?Si può fare il test sull’Aids anche senza impegnativa?Una vita senza farmaci antiretrovirali da prendere costantemente per chi ha contratto il virus Hiv. È un’affermazione che finora ...

L'Inter potrebbe dire Addio a Vecino : possibile destinazione l'Inghilterra (RUMORS) : Nonostante siamo nel bel mezzo della stagione 2018-2019, il calciomercato è uno degli argomenti principali riguardanti lo sport più amato dagli italiani. A livello mediatico la società italiana più chiacchierata in questo inizio 2019 è sicuramente L'Inter, soprattutto per il discorso mercato: dalle parole pesanti dapprima del procuratore di Lautaro Martinez, a quelle di Wanda Nara agente e moglie di Mauro Icardi, il tifoso interista sicuramente ...