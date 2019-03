A Palazzo Chigi è finito il muro dei premier E qualcuno si è rubato la foto di Renzi 

Congresso sulla famiglia a Verona - Palazzo Chigi toglierà il logo : Il sottosegretario del M5s, Vito Crimi, avrebbe deciso di togliere il "marchio" del governo dal sito e dai volantini, mentre potrebbe rimanere solo la scritta del Ministero della famiglia

Palazzo Chigi spenderà 600 milioni in più - ma non per le spese correnti. Aumenti per protezione civile - famiglia e periferie : Nel 2019 Palazzo Chigi spenderà 600 milioni in più. La cifra è contenuta nel bilancio di previsione, scaricabile dal sito della Presidenza del Consiglio dal 29 gennaio. Nel documento, in particolare, si legge che le previsioni iniziali di spesa per il 2018 erano di 1.495.968.111 euro e nel 2019 sono cresciute a 2.141.411.063 euro. La differenza è quindi pari a 645.442.952 euro, circa 650 milioni. L’aumento è diventato oggetto di polemica. La ...

Luigi Di Maio contro Salvini - si arriva fino a Giuseppe Conte : inaudito - Palazzo Chigi 'indaga' sul leghista : Roba da 'sfigati', anzi 'da Medioevo'. Per Luigi Di Maio il Congresso mondiale delle famiglie che andrà in scena a Verona dal 29 al 31 marzo è tutto questo, ma Matteo Salvini se ne frega e ci andrà lo ...

Luigi Di Maio contro Salvini - si arriva fino a Giuseppe Conte : inaudito - Palazzo Chigi "indaga" sul leghista : Roba da "sfigati", anzi "da Medioevo". Per Luigi Di Maio il Congresso mondiale delle famiglie che andrà in scena a Verona dal 29 al 31 marzo è tutto questo, ma Matteo Salvini se ne frega e ci andrà lo stesso, nonostante gli insulti dell'alleato grillino e del suo braccio destro Stefano Buffagni ("La

Matteo Salvini punta a Palazzo Chigi - il retroscena : venti di crisi - Giuseppe Conte media col M5S : venti di crisi soffiano sul governo giallo-verde. Matteo Salvini e Luigi Di Maio sono sempre più in bilico sulla via della seta. A una settimana dalla firma tra il presidente cinese Xi Jinping e il ministro dello Sviluppo economico il clima è tesissimo. "Salvini va all'attacco per strappare una pate

Cina - Via della seta : da Palazzo Chigi nessuna modifica al memorandum : ... approvato questa mattina nel corso del vertice a Palazzo Chigi tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini, il ministro dell'economia Giovanni Tria e ...

Attentato in Nuova Zelanda - qualcuno avverta Palazzo Chigi della strage : Diversi leader mondiali stanno affidando a Twitter i loro messaggi di condanna e di cordoglio dopo la strage terroristica nelle due moschee di Christchurch, in Nuova Zelanda. Nella notte il terribile Attentato, di matrice suprematista, ha causato almeno 49 morti, suscitando un'ondata di indignazione in tutto il mondo. Silenzio invece da Palazzo Chigi: né Giuseppe Conte, né i vice premier Luigi Di Maio e Matteo Salvini, né il ...

Via della Seta e F-35. Vertice a tre a Palazzo Chigi in cerca di un'intesa : 'Nessun passo indietro sugli F-35- aveva detto il leader del Carroccio - sarebbe un danno per l'economia italiana ogni ipotesi di rallentamento e ravvedimento. Se non lo facciamo noi lo fanno ...

Via della Seta : vertice a Palazzo Chigi. Conte incontra Di Maio e Salvini : È in corso a Palazzo Chigi un vertice tra il premier Giuseppe Conte e i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Al centro dell'incontro le divergenze sul memorandum che l'Italia firmerà la prossima settimana con la Cina.Sul tema è intervenuto il sottosegretario allo Sviluppo economico, Michele Geraci. In un'intervista a Repubblica: "Firmeremo se tutto sarà al 100 per cento chiaro", ha affermato. "Vogliamo far ...

"Congresso famiglie" - Palazzo Chigi avvia istruttoria su patrocinio concesso da Fontana : Il Ministro Fontana ha concesso il patrocinio e Matteo Salvini ha confermato che sarà presente. Luigi Di Maio, invece, ieri ha definito "sfigati di destra" quelli che parteciperanno al XIII Congresso mondiale delle Famiglie che si terrà dal 29 al 31 marzo a Verona; un evento dichiaratamente anti-abortista e anti-Lgbt. Palazzo Chigi questa sera ha annunciato di aver avviato un'istruttoria per fare luce sul patrocinio concesso alla ...