A Fuglsang la 5ª tappa

Tirreno-Adriatico 2019 - risultato quinta tappa : Jakob Fuglsang show a Recanati! Yates stacca Roglic : Ancora Astana: la squadra del momento. Dopo Lutsenko ieri oggi è toccato a Jakob Fuglsang: il danese ha dominato in lungo e in largo la quinta tappa della Tirreno-Adriatico 2019. La frazione, di 180 km con partenza da Colli al Metauro e arrivo a Recanati, con i muri marchigiani a farla da padrone: il capitano dell’Astana ha attaccato da lontano e, sfruttando il marcamento tra i big, è riuscito a trionfare in solitaria, dedicando la ...