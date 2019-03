Zedadka dalla primavera in panchina per Napoli-Udinese

ilnapolista

(Di sabato 16 marzo 2019) Convocato a sorpresa da Ancelotti per far fronte ai numerosi infortuni in vista della partita contro l’il giovanissimo dellaLa sua storia Di nazionalità francese ma con origini algerine.è nato a Pertuis, Francia, il 9 giugno del 2000. Cresciuto calcisticamente nel Nizza, ha giocato nel campionato semi-professionistico Nationnal 2, conquistando il posto nella Nazionale francese Under 17. La scorsa estate viene improvvisamente svincolato e arriva subito l’interesse del Leicester che vorrebbe tesserarlo. Il club più veloce è però ilche se ne assicura le prestazioni grazie al lavoro di scout di Giuntoli e del responsabile del settore giovanile, Gianluca Grava.Il calciatore sta facendo bene nellaallenata da mister Roberto Baronio, che lo ritiene un tassello cardine del proprio scacchiere. Fin qui sono 16 ...

