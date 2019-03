Yemen | ribelli Houthi minacciano di colpire Arabia Saudita e Abu Dhabi

Il governo Yemenita e i ribelli houthi hanno trovato un accordo sulla città di Hodeidah : Il governo yemenita e i ribelli houthi hanno trovato un accordo per iniziare il ritiro delle rispettive forze militari dalla città di Hodeidah, un centro strategico per l’approvvigionamento di beni di prima necessità per i 18 milioni di persone che vivono