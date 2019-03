W S Merwin | il poeta americano ci ha lasciati

Blastingnews

(Di sabato 16 marzo 2019)William Stanleynato a New York City, 30 settembre 1927 è morto a Haiku ieri, è stato uno dei più influenti poeti statunitensi del nostro tempo. È autore di ben oltre trenta libri di poesia, nel suo patrimonio artistico letterario annovera anche traduzioni e prose. Attento e attivo, il, è stato sostenitore del movimento contro la guerra negli anni ’60.si è distinto per lo stile di narrazione unico per l’utilizzo di un discorso indiretto e privo di punteggiatura. Gli ‘80 e ‘90, sono stati anni di profondo cambiamento per la sua scrittura, in quanto le sue produzioni sono state influenzate dalla sua passione per la “filosofia buddista” e per “l'ecologia profonda”. Ha vissuto i suoi ultimi anni alle Hawaii, in merito, ha scritto moltissimo sul risanamento delle foreste pluviali proprio di queste isole tropicali dell’Oceano Pacifico....

