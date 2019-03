Volley femminile | Serie A1 | Conegliano vince la regular season | successi anche per Novara

oasport

(Di sabato 16 marzo 2019)ha vinto ladellaA1 di, le Pantere hanno sconfitto Cuneo per 3-0 (25-16; 29-27; 25-13) nell’anticipo della 24^ giornata e sono così irraggiungibili da tutte le inseguitrici. Le Campionesse d’Italia incominceranno i playoff nella posizione migliore e cercheranno di difendere il titolo ma prima proveranno a sconfiggere l’Eczacibasi nei quarti di finale della Champions League. Le venete non hanno avuto particolari problemi contro le piemontesi che sono in piena lotta per accedere ai playoff ad eccezione del secondo set vinto ai vantaggi. Spiccano in particolar modo i 14 muri di squadra, doppia cifra per l’opposto Samanta Fabris (13, 3 muri e 4 aces), per la schiacciatrice Valentina Tirozzi (11) e per la centrale Robin De Kruijf (14, 4 muri) mentre il martello Miriam Sylla si è fermata a quota 9.ha sette ...

