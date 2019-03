Volley femminile | Alessia Gennari carica Busto Arsizio | “Adesso arriva il bello | daremo

oasport

(Di sabato 16 marzo 2019) ESCLUSIVA OA SPORT – Due settimane che possono decidere una stagione, ecco quello che attende le giocatrici della Unet E-Work. Le Farfalle scenderanno infatti in campo nell’anticipo della 24a giornata sul campo di Novara, quindi voleranno in Romania per affrontare l’Alba Blaj nella partita di andata della finale di CEV Cup. Le ragazze allenate da Marco Mencarelli si stanno preparando al meglio, ben consapevoli dell’importanza del momento. La capitananon ha nascosto la soddisfazione per quanto realizzato sino a questo punto nella stagione elogiando la forza mentale conquistata dal gruppo e lanciandosi con la consueta grinta verso le prossime partite.Nella tua seconda stagione con la maglia diil rendimento della squadra sembra in netto miglioramento. Avete raggiunto la finale di CEV Cup e in campionato siete in piena lotta ...

