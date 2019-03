Visite fiscali | che cosa cambia per il 2019

Certificato medico Inps : dipendenti pubblici - Visite fiscali in aumento : Certificato medico Inps: dipendenti pubblici, visite fiscali in aumento Certificato dipendenti pubblici Inps e visita fiscale Pubblicato il nuovo rapporto del “Polo unico per la tutela della malattia“; l’ osservatorio dell’ Inps monitora a scadenze regolari le assenze per malattia dei lavoratori sia nel settore pubblico che nel settore privato. Dunque, stando a quanto riportato nel report, calano le assenze per malattia nel settore pubblico ...

Certificato medico Inps : dipendenti pubblici - Visite fiscali in aumento : Certificato medico Inps: dipendenti pubblici, visite fiscali in aumento Certificato dipendenti pubblici Inps e visita fiscale Pubblicato il nuovo rapporto del “Polo unico per la tutela della malattia“; l’ osservatorio dell’ Inps monitora a scadenze regolari le assenze per malattia dei lavoratori sia nel settore pubblico che nel settore privato. Dunque, stando a quanto riportato nel report, calano le assenze per malattia nel settore pubblico ...

Malattia e Visite fiscali INPS 2018-2019 : fasce di reperibilità e casi di esonero : Riproponiamo la nostra guida alle fasce orarie di reperibilità per le visite fiscali INPS. La riforma Madia prevedeva l’unificazione degli orari per il settore pubblico e privato, ma ancora la distinzione è inesistente. Il lavoratore che fa un’assenza per Malattia, deve farsi trovare al domicilio tutti i giorni (inclusi festivi) in orari ben precisi. Ecco quali: Settore privato: dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19; Settore pubblico ...