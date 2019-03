Vino | nel 2020 Fvg sarà sede dell' International Wine Tourism Conference

Le signore del Vino . Donatella Cinelli Colombini e le cantine di Brunello di Montalcino : Un racconto a più voci, a tu per tu, quello delle donne più influenti del vino in Italia che conducono e rappresentano l'eccellenza nel mondo, tra esperienze di vita passata e progetti futuri. ...

Glifosato nella birra e nel Vino : i risultati su 20 marche compiuti da US PIRG : Partiamo dalla birra , una delle bevande più bevute al mondo e che si presta ad abbinamenti culinari non troppo ricercati. Ecco la classifica delle birre dalla minore alla più alta concentrazione di ...

Vino : in Lombardia produzione +55% nel 2018 : Milano, 2 mar(AdnKronos) - La produzione di uva e di Vino nel 2018 in Lombardia ha registrato un incremento del 55% rispetto al 2017. I dati registrano 1 milione e 578 mila ettolitri di Vino prodotto ( +55% sul 2017) e 2 milioni e 415 mila quintali di uva raccolta (+56%) su una superficie di 21.214 e

Lombardia : Rolfi - 'nel 2018 la produzione di uva e Vino segna +55%' : Milano, 26 feb. (AdnKronos) - "La produzione di uva e di vino nel 2018 in Lombardia fa segna re uno straordinario +55% rispetto al 2017. Se è vero che due anni fa si erano verificate condizioni climatiche particolarmente difficili, è anche vero che in termini assoluti il 2018 fa segna re il record pro

Nel 2018 produzione di Vino e uva in Lombardia +55% sul 2017 : Milano, 26 feb., askanews, - 'La produzione di uva e di vino nel 2018 in Lombardia fa segnare uno straordinario +55% rispetto al 2017 . Se è vero che due anni fa si erano verificate condizioni ...

Vino : Amorim Cork Italia - nel 2018 venduti 590 mln tappi in sughero : Roma, 21 feb. (Lab Italia ) - Gode di buona salute il tappo in sughero . Almeno a giudicare dai risul[...]

Vino - morto per malore Gianfranco Soldera - re del Brunello : ... per poi separare i nostri percorsi - dice il presidente Patrizio Cencioni -, rimane intatta la stima per un produttore che ha fortemente valorizzato l'immagine del Brunello nel mondo, contribuendo ...

Samsung Volley Cup – Doppia sfida nel sabato - domenica big match SaVino Del Bene-Saugella : la preview della 20ª Giornata : Samsung Volley Cup: Igor-Il Bisonte e Imoco-Lardini aprono sabato il programma della 20^ Giornata. domenica su LVF TV big match Savino Del Bene-Saugella. UYBA in casa, èpiù Pomì fuori. Tra Bosca e Zanetti è sfida Play Off Alla vigilia del quinto turno della CEV Champions League, per alcuni versi fondamentale per la stagione europea dei team italiani, Imoco Volley Conegliano e Igor Gorgonzola Novara anticipano i propri match della 20^ ...