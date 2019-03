VIDEO SPAL-Roma 2-1 | Highlights e sintesi della partita Fares e Petagna puniscono i

oasport

(Di sabato 16 marzo 2019) Laha sconfitto laper 2-1 nel match valido per la 28^ giornataSerie A. Gli emiliani si sono imposti di fronte al proprio pubblico e hanno conquistato una vittoria fondamentale in ottica salvezza mentre i giallorossi hanno perso e ora la prossima Champions League si fa lontana.ha portato in vantaggio i padroni di casa, Perotti ha pareggiato su calcio di rigore ma poiha fatto esultare i biancoblù. Di seguito ilcon gli, i gol e ladi2-1.GOL2-1: GOL(1-0): via @GoalsHD pic.twitter.com/KLAwt30fk5— via @GoalsHD (@viagoals) March 16, 2019GOL PEROTTI (1-1): via @GoalsHD pic.twitter.com/YkoYmzSZlp— via @GoalsHD (@viagoals) March 16, 2019GOL(2-1): via @GoalsHD pic.twitter.com/KVkYbDShvg— via ...

OfficialASRoma : 50 anni fa ci ha lasciati. A novembre è entrato nella Hall of Fame dell’#ASRoma. Contro la SPAL lo porteremo in c… - Laurezio : La Roma perde a Ferrara, rallentando nella corsa alla Champions League - nonon1906 : RT @RomaNelCervello: Sarebbe da fare un video di ogni decisione arbitrale di #Rocchi, perché altrimenti uno passa per pazzo. Perdi con la S… -