VIDEO Sei Nazioni 2019 | Italia-Francia 14-25 Highlights della quinta giornata del torneo

Berlusconi attacca un italiano su due con fiducia nel governo : 'Sei un co....ne' (VIDEO) : Silvio Berlusconi non ha mai avuto parole tenere nei confronti del governo attualmente in carica. Il sodalizio che oggi compone la maggioranza è visto quasi come il fumo negli occhi dal Cavaliere. Più volte ha manifestato la sua preoccupazione per il Paese nelle mani del Movimento Cinque Stelle ed allo stesso tempo non ha risparmiato stilettate alla Lega, rea di aver tradito il programma del centro-destra abbracciando un programma troppo ...

Rosa Perrotta incinta e furiosa con Karina : “Sei pessima - vergognati” VIDEO : Pomeriggio 5: nuova lite tra Rosa Perrotta e Karina Cascella Nuova lite tra Rosa Perrotta e Karina Cascella. Le due non si sopportano da tempo e nell’ultima puntata di Pomeriggio 5 (in onda venerdì 15 marzo) sono tornate a punzecchiarsi. L’argomento è sempre lo stesso: la chirurgia estetica. A detta di Karina Rosa sarebbe rifatta […] L'articolo Rosa Perrotta incinta e furiosa con Karina: “Sei pessima, vergognati” ...

Ai giardini della Montagnola la seicentesima telecamera di VIDEOsorveglianza di Firenze : E’ stata attivata questa mattina nei pressi dei giardini della scuola Montagnola (in via G. Da Montorsoli), la seicentesima telecamera

VIDEO Inghilterra-Italia 57-14 - Sei Nazioni rugby : highlights - sintesi e mete. Azzurri travolti a Twickenham : L’Italia è stata travolta per 57-14 dall’Inghilterra nel match valido per la quarta giornata del Sei Nazioni 2019 di rugby. Non c’è mai stata partita a Twickenham dove gli Azzurri hanno comunque segnato due mete subendone ben nove dal XV della Rosa, quarta sconfitta consecutiva per la nostra Nazionale che purtroppo ha avuto anche la matematica certezze del Cucchiaio di Legno. Di seguito il VIDEO con gli highlights di ...

Calderoli rivela : 'Combatto il cancro da sei anni e mezzo' - il Senato lo applaude (VIDEO) : Roberto Calderoli è un politico della Lega ormai sulla scena da tanti anni e in molti lo ricordano per i suoi toni spesso al di sopra delle righe e per le polemiche innescate da concetti che appartengono ad un partito che, nel corso del tempo, ha un po' cambiato la radice del suo pensiero grazie all'avvento di Matteo Salvini e al desiderio di abbracciare un progetto che, adesso, coinvolge anche il Sud. Calderoli oggi è il vicepresidente del ...

Uomini e Donne - Teresa Langella contro Andrea Dal Corso : "Sei un falso! Non arrivare qui a prenderci in giro" (VIDEO) : Dopo il primo speciale di Uomini e Donne dedicato alla scelta di Teresa Langella finita in malomodo con il 'No' di Andrea Dal Corso, Maria de Filippi ha scelto di invitare i protagonisti della scelta: la tronista Teresa Langella e i corteggiatori Antonio Moriconi e Andrea Dal Corso.Come prevedibile i nervosismi sono riaffiorati. La prima ad entrare è stata Teresa che ha parlato con la conduttrice e cercato di chiarirsi con Antonio, ...

Anticipazioni U&D del 7 marzo - Teresa perde le staffe contro Andrea : 'Sei falso' (VIDEO) : Prosegue l'appuntamento settimanale con Uomini e donne e domani, 7 marzo, la trasmissione di Maria De Filippi tornerà in onda su Canale 5 con una nuova puntata dedicata al trono classico. In queste ore, infatti, sulla pagina Instagram del programma sono state diffuse le prime Anticipazioni su quello che vedremo in onda giovedì pomeriggio e possiamo svelarvi che andrà in onda il tanto atteso confronto in studio tra Teresa Langella e Andrea Dal ...

Nina Moric contro Belen Rodriguez su Instagram : "Sei l’ultima che può fare la morale" (VIDEO) : Il videomessaggio di Fabrizio Corona lasciato a Riccardo Fogli durante l'ottava puntata dell'Isola dei Famosi ha scatenato reazioni varie sui social e persino conseguenze proprio all'interno della squadra autorale del reality show di Canale 5.Abbiamo già avuto modo di darvi conto del commento post-puntata di Belèn Rodriguez che sulle Instagram stories non ha fatto grandi giri di parole per esprimere il suo disappunto nei confronti del suo ...

Riccardo Fogli piange in diretta tv - Corona in un VIDEOmessaggio : 'Sei vecchio e cornuto' : La puntata di lunedì, 4 marzo, de L'Isola dei Famosi è stata davvero molto movimentata. Nonostante i numerosi tentativi adoperati dalla produzione del reality show, gli ascolti continuano a non decollare. La puntata è stata guardata da oltre 2,8 milioni di spettatori, ma non ha superato la concorrenza di mamma Rai. Ad ogni modo, quella di lunedì è stata sicuramente la serata più sorprendente di sempre. Alessia Marcuzzi ha mostrato un ...

Uomini e Donne - Gemma Galgani contro Barbara De Santi : "Sei priva di sensibilità" (VIDEO) : Dopo due settimane di corrispondenza telefonica, Gemma Galgani incontra nuovamente Giorgio. Ha conosciuto il cavaliere in un momento non proprio felice dopo un litigio con Rocco. Oggi, la dama tira le fila di questa frequentazione virtuale: Gemma: Non so come tu possa pensare ad una conoscenza se non hai tempo. Ci siamo sentiti per messaggio, poi, mi aveva chiesto di cosa pensassi di noi. Mi era sembrato piuttosto riduttivo. Abbiamo parlato ...

Antonio Zequila contro Karina Cascella : "Ho fatto l'Isola dei famosi da famoso - tu la Talpa e sei rimasta sotto terra" (VIDEO) : Oggi, venerdì 1 marzo 2019, è andato in onda l'ultimo atto dello scontro, a distanza, tra Karina Cascella ed Antonio Zequila. L'attore, ospite di Barbara D'Urso all'interno del talk dedicato agli stravolgimenti del fisico, ha sferrato un duro botta e risposta con l'ex opinionista di 'Uomini e Donne'. A riprova di essere un artista a tutto tondo, l'ex naufrago ha elencato le produzioni a cui ha preso parte da protagonista oltre ai titoli di ...

Il revival di Beverly Hills 90210 si farà ma senza Brenda e Dylan? Al via le riprese dei sei episodi evento (VIDEO) : È bastato un video di pochi secondi e le note della sigla originale per essere catapultati nei mitici anni '90 e toccare con mano il revival di Beverly Hills 90210. Fox ha annunciato che la stagione evento ci sarà per un totale di sei episodi evento che andranno in onda proprio quest'estate e che riporterà l'intero cast (o quasi) sul set per raccontare la storia dei ragazzi "qualche" anno dopo. Le riprese prenderanno il via proprio in questi ...

VIDEO Italia-Irlanda 29-27 - Sei Nazioni rugby femminile : gli highlights della partita - impresa delle azzurre! : L’Italia ha compiuto una vera e propria impresa sconfiggendo l’Irlanda per 29-27 nel match valido per la terza giornata del Sei Nazioni 2019 di rugby femminile. Le azzurre hanno battuto le Verdi per la prima volta nella storia e hanno ipotecato almeno il terzo posto finale nel prestigioso torneo visto che hanno già avuto la meglio sulla Scozia e hanno pareggiato col Galles. Di seguito il VIDEO con gli highlights di Italia-Irlanda ...