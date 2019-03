VIDEO F1 - Highlights e sintesi Qualifiche GP Australia 2019 : Hamilton e Mercedes inarrivabili per la Ferrari : 84esima pole in carriera e ottava in Australia per Lewis Hamilton. Grande inizio del Mondiale 2019 di F1 per il campione del mondo in carica che conquista la prima p.1 dell’anno con 112 millesimi di vantaggio sul compagno di squadra Valtteri Bottas e con 704 sulla Ferrari di Sebastian Vettel. L’altro Ferrarista Charles Leclerc ha concluso in quinta posizione (+0″996), scavalcato nell’ultimo tentativo dall’olandese ...

VIDEO Cagliari-Fiorentina 2-1 - Highlights - gol e sintesi 28a giornata Serie A. Decidono Joao Pedro e Ceppitelli : Il Cagliari trova tre punti importantissimi nella corsa alla salvezza, superando per 2-1 la Fiorentina nell’anticipo della 28a giornata di Serie A. La squadra di Maran si conferma fortissima tra le mura amiche e supera i Viola grazie alle reti di Joao Pedro e Ceppitelli, entrambe nel secondo tempo. Nel finale Chiesa ha accorciato le distanze, ma è stato un gol inutile per la Fiorentina, che perde ormai ogni speranza di agganciare il treno ...

VIDEO/ Slavia Praga Siviglia - 4-3 - : highlights e gol della partita - Europa league - : Video Slavia Praga Siviglia, 4-3,: highlights e gol della partita, ritorno degli ottavi di finale di Europa league. I ceki trovano i quarti!.

VIDEO/ Benfica Dinamo Zagabria - 3-0 - : highlights e gol della partita - Europa league - : Video Benfica Dinamo Zagabria, 3-0,: highlights e gol della partita, ritorno degli ottavi di Europa league. I lusitani trovano i quarti ai supplementari.

VIDEO/ Villarreal-Zenit - 2-1 - : highlights e gol della partita - Europa League - ottavi - : Video Villarreal-Zenit, risultato finale 2-1,: highlights e gol della partita valevole per il ritorno degli ottavi di Europa League.

VIDEO F1 - highlights prove libere GP Australia 2019 : Hamilton davanti a Bottas - le Ferrari si nascondono : Lewis Hamilton ha ottenuto il tempo più veloce al termine delle prime due sessioni di prove libere del GP d’Australia di Formula 1: il britannico ha preceduto il compagno di squadra Bottas e le due Red Bull. Più attardate le Ferrari ma l’impressione è che la Scuderia di maranello abbia voluto nascondersi. GLI highlights DELLE prove libere DEL GP D’Australia DI ...

VIDEO/ Inter-Eintracht - 0-1 - : highlights e gol della partita - Europa League - ottavi - : Video Inter-Eintracht, risultato finale 0-1,: highlights e gol dellla partita che è costata l'eliminazione dei nerazzurri dall'Europa League.

VIDEO Inter-Eintracht Francoforte 0-1 - Highlights - gol e sintesi Europa League. Jovic elimina gli uomini di Spalletti : L’Inter saluta l’Europa League perdendo in casa per 0-1 contro l’Eintracht Francoforte: gli uomini di Spalletti, dopo lo 0-0 dell’andata subiscono la rete decisiva di Jovic al 6′. I nerazzurri non riescono a ribaltare la partita, se dicono addio alla seconda competizione continentale. Ora resta la corsa ad un posto in campionato che valga la qualificazione alla prossima Champions League. GLI Highlights DI ...

Highlights Salisburgo-Napoli 3-1 Europa League. VIDEO Gol e tabellino : Highlights SALISBURGO NAPOLI – Sconfitta indolore del Napoli. La squadra allenata da Carlo Ancelotti cade per 3-1 alla Red Bull Arena per 3-1, ma grazie al risultato di 3-0 ottenuto nella gara dell’andata al San Paolo ha ottenuto la qualificazione ai quarti di finale di Europa League. Partita in discesa all’inizio per l’undici azzurro che […] L'articolo Highlights Salisburgo-Napoli 3-1 Europa League. Video Gol e ...

VIDEO Salisburgo-Napoli 3-1 - Highlights - gol e sintesi Europa League. Sconfitta indolore per Ancelotti : Il Napoli perde 3-1 in casa del Salisburgo, ma in virtù del 3-0 inflitto agli austriaci nella sfida d’andata, passa ai quarti di finale dell’Europa League di calcio. Chiude subito ogni discorso qualificazione il gol del vantaggio di Milik al 14′, ma al 25′ Arriva il pari di Dabbur. Nella ripresa vantaggio dei padroni di casa al 65′ con Gulbrandsen, mentre in pieno recupero arriva il definitivo 3-1 di Leitgeb. GLI ...

