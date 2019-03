Via della Seta | Salvini | le chiavi di casa agli italiani

Rai 2 - a "Sulla Via di Damasco" Francesco e le sfide della Chiesa : ... come pure, delle sfide e delle profezie di questo Pontefice venuto dal sud del mondo che naviga controvento nell'orizzonte di un mondo che costruisce muri, anziché ponti. All'inizio della puntata, ...

Decretone - Via libera in nottata. Lunedì all'Aula della Camera : MILANO - Si chiude il lavoro nelle commissioni Lavoro e Affari sociali della Camera sugli emendamenti al cosiddetto 'Decretone', il testo che contiene tra le altre cose il reddito di cittadinanza e ...

Esclusivo/ Via della Seta - la Casa Bianca ad Affaritaliani 'Danneggerà la reputazione dell'Italia nel lungo periodo' : Durissime critiche arrivano dall'Amministrazione Usa di Donald Trump al governo italiano che si prepara a sottoscrivere il memorandum of understanding con la Cina nell'ambito della Belt and Road Initiative. Garrett Marquis, portavoce del National Security Council... Segui su Affaritaliani.it

Decretone : Via libera dalle Commissioni della Camera - lunedì in Aula : Via libera delle Commissioni Affari sociali e Lavoro della Camera al cosiddetto Decretone che introduce il reddito di cittadinanza e quota 100 per la pensione anticipata. Nelle prime ore del mattino è stato votato il mandato al relatore per l'Aula dove il provvedimento approderà lunedì per la discussione generale.

F1 - a Melbourne il Via al campionato. Casa Ferrari : ecco i segreti del laboratorio della Rossa : «Non faccia foto e non tocchi nulla». Non è un ordine, è quasi una minaccia. Il box della Ferrari a cui ho accesso per un giorno è sempre presidiato. L’entrata è un lungo corridoio che impedisce la vista dall’esterno e conduce al garage vero e proprio, la stanza dei bottoni. Non l’unica. «Mentre qui a Melbourne adesso affrontiamo le prove libere, q...

Via della seta - ok al memorandum. Ma Salvini teme la reazione Usa : L'Italia nel mezzo di uno scontro geopolitico. L'unica uscita per evitare la firma è una telefonata di Trump a Conte

Guffanti : "Via della seta legata a potenziamento infrastrutture" : Pechino, 15 mar. (Labitalia) - "Sono favorevole alla 'Via della seta' attraverso un avvicinamento [...]

Via della Seta : Financial Times - Italia valuta prestiti da banca Cina : Non è un'economia di mercato, quindi il governo sia molto prudente a non alzare le mani e a far invadere l'intero Paese da iniziative cinesi". Lo ha dichiarato il presidente del Parlamento europeo ...

Via della Seta - Conte : "Asset strategici non interessati' - : Dopo il vertice a Palazzo Chigi con i vicepremier si va verso il via libera del governo per la firma del Memorandum. "Un accordo quadro non vincolante. Rafforzeremo Golden Power", specifica il premier.

Tirreno-Adriatico 2019 - le pagelle della terza tappa. Elia ViViani si conferma il più forte : Elia Viviani ha vinto la terza tappa della Tirreno-Adriatico. Il corridore della Deceuninck-Quick Step si è imposto in volata sul traguardo di Foligno, battendo Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) e Fernando Gaviria Rendon (UAE Team Emirates). Andiamo quindi a scoprire i voti dei protagonisti odierni con le pagelle della terza tappa della Tirreno-Adriatico 2019. Elia Viviani 10: il campione italiano si conferma il velocista più forte del momento, con ...

Tirreno-Adriatico - ViViani svela i segreti della sua vittoria : “volata caotica - ma sapevo come muovermi” : Il corridore italiano ha analizzato la volata che gli ha permesso di vincere la terza tappa della Tirreno-Adriatico Elia Viviani ha vinto la terza tappa della Tirreno-Adriatico, frazione di 226 km partita da Pomarance e conclusasi a Foligno. Il campione d’Italia della Deceuninck-Quick Step si è imposto in volata davanti allo slovacco Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) e al colombiano Fernando Gaviria (UAE Team Emirates), centrando così la ...