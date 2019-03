Verissimo | Veronica Pivetti parla della depressione | Piangevo sempre

Veronica Pivetti a Verissimo : “La depressione è una malattia che va curata” : Verissimo: Veronica Pivetti ha sofferto di depressione Prima volta a Verissimo per Veronica Pivetti. La famosa attrice ha parlato a lungo della depressione, malattia che le ha cambiato la vita. Perché la depressione è una malattia e non uno stato d’animo, come sottolineato dalla Pivetti nel salotto di Silvia Toffanin. “Come qualsiasi altra malattia va […] L'articolo Veronica Pivetti a Verissimo: “La depressione è una ...