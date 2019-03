Venezuela, liberato reporter tedesco

Il giornalista, Billy Six, è statodopo 4 mesi di detenzione dal quartier generale dell'intelligence, a Caracas, in. Dovrà presentarsi in tribunale ogni 2 settimane. Dopo l'udienza, Billy Six è salito a bordo di un veicolo con rappresentanti dell'ambasciata tedesca. Era stato arrestato a metà novembre 2018 in un bar nella poverissima cittadina di Los Taques, nello Stato di Falcon, dove stava documentando la crisi economica e la migrazione deini.(Di sabato 16 marzo 2019)

