Vela – Paul & Shark Trophy | dura lotta per il podio della 13ª edizione

sportfair

(Di sabato 16 marzo 2019)per il13ªGli organizzatori e i concorrentitredicesimadel, International Dragon Cup, evento organizzato Yacht Club Sanremo e riservato ai monotipi a bulboclasse Dragone, hanno dovuto anche oggi pazientare un po’ per poter disputare le prove in programma per la terza giornata.Come successo anche ieri, ritardare l’uscita delle barche in mare e le operazioni di partenza per attendere che il vento si stabilizzasse si è però dimostrata una mossa vincente, visto che si sono potute disputare due prove. La prima regata si è corsa con un vento da levante intorno ai 13/15 nodi, poi andati a calare a una decina con onda formata e sole splendente, la seconda con un vento dalla stessa direzione estessa intensità in partenza, poi divenuto sempre più flebile e instabile. Tanto che ...

Veladuepuntozer : Paul & Shark Trophy Dragoni a Sanremo, lotta per il podio - Italiavela : Dragoni: al Paul & Shark Trophy la lotta per il podio si fa dura Paul&Shark Yacht Club Sanremo #vela #sanremo #cl… -