calcioweb.eu

(Di sabato 16 marzo 2019) “La morte di mio marito Giuliano rimane una pagina di storia del calcio tremenda, per lui e per noi familiari, io e i due figli, rimasti soli e in difficoltà economiche” e ancora “dopo 50non sappiamo la verità. Ho scritto a tutti i Governi, anche a questo in carica. ma nessuno mi ha risposto”. Sono le dichiarazioni di Marzia Npieri,di Giuliano, calciatore della Roma morto per un attacco cardiaco negli spogliatoi dello stadio di Cagliari. “Oggi la Roma va in campo a Ferrara con una maglia commemorativa per Giuliano. Va bene. Ci sembra, ripeto, ci sembra un’apertura, la Roma sembra avvicinarsi, forse è un modo di recuperare, anche se un po’ tardivo. Per decenni nessuno ci ha cercato o ha ricordato Giuliano. Eppure da allora stiamo chiedendo perché morì e nessuno ha dato risposte”.SCARICA GRATIS L’APP DI ...

CalcioWeb : Vedova #Taccola: '50 anni senza verità' - roma_magazine : ROMA - Vedova Taccola: 50 anni senza verità - InterMagazine2 : ROMA - Vedova Taccola: 50 anni senza verità -