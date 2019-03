VALLO DELLA LUCANIA | ITALIA ED AMERICA IN UNA SINTESI DI VARIETA' CANOR SATIRICO

NBA - da -20 all'interVALLO a +15 : Milwaukee firma la più grande rimonta della storia NBA : Miami Heat-Milwaukee Bucks 98-113 Miami parte a razzo, infligge un 25-8 alla miglior squadra NBA e arriva anche al +23 sul 37-14: Justise Winslow è il trascinato del quintetto di coach Spoelstra, con ...

NO TAV E VIA DELLA SETA/ M5s è il caVALLO di Troia di Pechino in Europa : Tav e Via DELLA SETA sono due questioni legate e sembrano far emergere il sospetto che alla Cina vada benissimo la posizione di M5s

MAZARA DEL VALLO : ARRESTATI DAI CARABINIERI AUTORI DELLA RAPINA ALLE POSTE : Nel pomeriggio di venerdì 1 marzo, i CARABINIERI del Comando Stazione di MAZARA del VALLO, hanno dato esecuzione all'ordinanza di misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal Giudice delle ...

Stato Maggiore russo svela lo sviluppo della strategia USA "CaVALLO di Troia" - : Il Pentagono ha iniziato a sviluppare la nuova strategia di guerra "Cavallo di Troia", ha detto il Capo dello Stato Maggiore delle Forze Armate e Primo Vice Ministro dell'Esercito della Difesa ...

Nicotina 'caVALLO di Troia' della cannabis/ Cnr : uso tabacco predice consumo droghe : Nicotina cavallo di Troia della cannabis: uno studio del Cnr spiega che l'uso tabacco funge da 'fattore predittivo' per il consumo di droghe

Nicotina - caVALLO di Troia della cannabis : Il tabagismo rappresenta indubbiamente un grande problema di sanità pubblica, essendo uno dei maggiori fattori di rischio prevenibile per lo sviluppo di patologie neoplastiche, cardiovascolari e respiratorie. Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità, inoltre, l’uso del tabacco può determinare l’insorgenza di disturbi mentali, comportamentali e fisici tipici delle dipendenze. Studi epidemiologici hanno peraltro mostrato che il consumo di ...

F1 - la Ferrari spiazza tutti a Barcellona : sulla SF90 spunta un caVALLO di battaglia della Mercedes : Il team di Maranello ha provato nel corso dei test una componente già utilizzata dalla Mercedes nella scorsa stagione La Ferrari sulle orme della Mercedes, il team di Maranello ha deciso di provare nel corso dei test di Barcellona i famosi cerchi forati, utilizzati nel corso del Mondiale 2018 dalla scuderia campione del mondo. AFP/LaPresse Dopo il via libera della Federazione arrivato in seguito ad una richiesta di chiarimenti del ...

Pescara - blitz della Polizia al 'Ferro di CaVALLO' - trovata droga : 2 arresti : È scattato sabato mattina un massiccio blitz della Polizia di Stato di Pescara al quartiere Rancitelli, precisamente nella zona dei palazzi Ater denominati "Ferro di Cavallo" e "Il Treno". Proprio una settimana fa, in questa zona, come si ricorderà, venne aggredito il giornalista della Rai, Daniele Piervincenzi. Il collega si trovava insieme alla troupe del programma "Popolo Sovrano", quando è stato picchiato violentemente da alcuni soggetti ...

"Voglio rinascere un caVALLO con quel pis...". La gaffe della Rodriguez : Cecilia Rodriguez e Belen Rodriguez non si fermano mai. Non bastano i programmi televisivi e sfilate, le due bellissime argentine hanno anche la loro linea di moda Me Fui. Un gran successo da quando l'hanno lanciata qualche anno fa, ma ora arriva un backstage dell'ultima campagna. Belen e Checu si trovano su una splendida di Fuerteventura. In bikini le due bellocce si fanno fotografare e si muovono sexy. Poi compare il cavallo. Il tanto ...

Le colpe della politica/ Tempo scaduto - cura da caVALLO e investimenti. O sarà declino : Cosa non fare invece? Non limitarsi certamente a cure Temporanee: l'economia ha bisogno di fiducia che, a sua volta, ha bisogno di una prospettiva di medio-lungo periodo. Peggio ancora, pensare che ...