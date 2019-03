Valanghe in Alto Adige | un morto vicino a pista da sci

Valanghe : un morto in Alto Adige : Una persona è morta per il distacco di una valanga in Alto Adige, intorno alle 10.30. E’ accaduto a Maso Corto, in Val Senales. Sono in realtà due le Valanghe staccatesi stamani in Alto Adige, una ad Anterselva e l’altra appunto in Val Senales, vicino alla pista Lazaun. Secondo le prime informazioni, il morto era con un’altra persona, in un canalone vicino alla pista. Ad accorrere sul posto sono stati il soccorso alpino, i ...

Pericolo Valanghe in Alto Adige - esperti : evitare i fuori pista : Il Pericolo valanghe in Alto Adige in questi giorni è marcato: è quindi fondamentale un’attenta programmazione dell’escursioni e un’attenta consultazione dei bollettini meteo. Assolutamente da evitare la Pericolosa abitudine di avventurarsi sulla neve fresca anche solo a pochi metri di distanza dalle piste battute, perché il Pericolo slavine aumenta, spiegano gli esperti. “Per noi è sempre dura intervenire in queste ...

Valanghe in Alto Adige - nessuno coinvolto : ANSA, - BOLZANO, 3 FEB - Due Valanghe sono scese nel pomeriggio in Alto Adige, entrambe senza coinvolgere persone. Una di queste è arrivata sulla pista Dantercepies, a Selva di Val Gardena. Immediato ...

Ancora Maltempo : due Valanghe in Alto Adige - pioggia e vento al Sud Le previsioni : Italia colpita dal Maltempo. Monitorati i fiumi toscani per il rischio di esondazioni. Scuole chiuse a Carrara. Famiglie bloccate anche a Castellammare di Stabia (Napoli) per l’esondazione del fiume Sarno. Ferrovie in allerta, treni in ritardo a Torino

Neve in Alto Adige - chiusa A22 | Valanghe su strade - automobilisti bloccati da ore | Foto : Caos Neve in Alto Adige, l'autostrada del Brennero è chiusa in direzione nord tra chiusa e Vipiteno per mezzi pesanti bloccati. Si è formata una coda di 12 chilometri, anche il servizio stradale ha difficoltà a proseguire e a raggiungere i mezzi bloccati.

Veneto : Arpav - alto rischio Valanghe - grado 4 domani e domenica : Belluno,1 feb. (AdnKronos) - Pericolo valanghe forte, grado 4, su tutte le montagne del Veneto domani, sabato 2 febbraio, e domenica, 3 febbraio. Il bollettino dell'Arpav conferma l'aumentato pericolo e avverte della possibilità di numerosi distacchi spontanei, che potrebbero interessare vie di comu

Le Valanghe uccidono due persone in Alto Adige : Due morti in altrettante tragedie della montagna. Giornata nera in Alto Adige dove due persone hanno perso la vita per essere state travolte dalle valanghe. Il primo incidente si è verificato sul Monte Spico in Valle Aurina dove una slavina ha ucciso uno scialpinista di 21 anni; il secondo è accaduto in Vallunga in Val Gardena dove una persona impegnata ad un'arrampicata su ghiaccioè stata travolta da neve e ghiaccio. Nel ...

Valanghe killer in Alto-Adige - due morti in poche ore : Secondo morto sulle montagne dell'Alto Adige. Uno scalatore è stato travolto da una valanga mentre stava scalando una cascata di ghiaccio in Vallunga, una laterale della Val Gardena. L'uomo è stato trascinato dalle masse nevose per centinaia di metri ed è morto sul colpo.L'incidente si è verificato poco lontano dal centro di addestramento alpini dei Carabinieri. Sul posto sono intervenuti gli uomini del Soccorso ...

Valanghe in Alto Adige - muoiono uno scalatore e uno sciatore 22enne : Valanghe in Alto Adige, muoiono uno scalatore e uno sciatore 22enne Uno sciatore di 22 anni stava facendo un fuoripista nella zona del monte Spicco quando la slavina lo ha travolto insieme ad altre cinque persone, tutte salve. Deceduto anche uno scalatore in Vallunga: la neve lo ha travolto mentre stava scalando una cascata di ...