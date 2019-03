Usa | ex prete ucciso nella sua casa | era accusato di aver abusato decine di bimbi

Mosca accUsa : l'Occidente viola diritti dei cittadini con il pretesto dell'antiterrorismo - : ... rappresentano una minaccia per la gran parte della comunità internazionale, serve per la supremazia del diritto internazionale in politica estera e la fedele osservanza dei diritti umani ...

Prete abUsa della bimba di 7 anni in chiesa fino a farla vomitare e poi le ordina di pulire : Ha approfittato del suo ruolo di parroco nella chiesa che la piccola frequentava e ha abusato sessualmente di una bambina di appena sette anni fino a farla vomitare, poi, in un crescendo di umiliazioni, l'ha costretta anche a ripulire tutto imponendole il silenzio. La sconvolgente vicenda arriva da Albuquerque, nello stato del New Mexico, dove ora il Prete, l'81enne Sabine Griego già al centro di altri casi di abusi, è finito sotto processo. Gli ...

Bergamo - condannato il prete che l’aveva molestata - scrive al Papa : ‘In paese mi accUsano’ : Valentina Cavagna ha deciso di rendere pubblica la propria storia, attraverso una lettera a Papa Francesco, riportata qualche giorno fa sul Corriere della Sera. La ragazza, oggi 23enne, è stata ripetutamente molestata, quando era bambina, da un parroco del suo paese, il 44enne don Marco Ghilardi, che però si è sempre dichiarato innocente. Per anni la giovane ha taciuto sugli abusi; ma, una volta raggiunta la maggiore età, nel luglio 2013 ha ...

Il prete che inneggia a Mussolini : "Tajani non doveva scUsarsi" : Questi pilastri resteranno sempre, anche oggi che non si mettono più al mondo figli. Oggi senza questi pilastri le famiglie non stanno più insieme, lo stato sociale ce lo stanno portando via. Penso ...

Usa - prete abUsava di una ragazzina in cambio di alcol e droga : attesa condanna definitiva : Un'altra brutta storia di abusi di natura sessuale all'interno della Chiesa Cattolica arriva dagli Stati Uniti, precisamente da Filadelfia, dove il parroco Armand Garcia, di 49 anni, è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale sui minori. Gli episodi contestati al religioso sarebbero avvenuti in un arco temporale che va dal 2014 al 2016, vittima degli stessi sarebbe stata una ragazzina. Secondo quanto riporta la stampa internazionale, il ...

"Ti faccio un regalo - dammi l'Iban" - l'audio choc del prete accUsato di abusi dopo 30 anni : Io voglio il tuo perdono, dammi l'Iban, per farti un regalo . Desta scandalo e finisce nel fascicolo del pm l audio di una telefonata avvenuta nel 2016 tra un prete del Salento e la presunta vittima ...

Lecce - il prete accUsato di abusi sessuali alla vittima : “Era affetto. Dammi l’Iban - ti faccio un regalo. Il vescovo sa tutto” : “Dammi l’Iban, così ti faccio un regalo. Senti il vescovo, lui sa tutto, è d’accordo”. È una delle tante sollecitazione che don Carmelo Rampino, sacerdote della diocesi di Lecce, rivolge a un uomo, presunta vittima di abusi sessuali quando aveva nove anni, per “sistemare le cose”. Questi, che racconta di essersi trasferito in Germania per “cambiare vita”, telefona al prete, nei cui confronti ha ...

Lecce - prete avrebbe abUsato di un minore e tenta di corromperlo : 'Dammi il codice Iban' : E' una brutta vicenda quella che arriva dalla Puglia, e precisamente dalla provincia di Lecce. Nelle scorse ore infatti si è diffusa la notizia che un prete, all'epoca dei fatti avvenuti negli anni '80, avrebbe abusato di un minore. Il sacerdote era rettore della chiesa Maria Santissima Addolorata di Trepuzzi, mentre adesso la presunta vittima degli abusi vive in Germania e si è rifatto una vita, con una moglie e dei figli. Nei giorni scorsi ...

Zanardi - abUsato da un prete : «Continuerò a sentirmi un vaso rotto» : La pedofilia nella Chiesa. Francesco Zanardi e le manifestazioni a RomaLa pedofilia nella Chiesa. Francesco Zanardi e le manifestazioni a RomaLa pedofilia nella Chiesa. Francesco Zanardi e le manifestazioni a RomaLa pedofilia nella Chiesa. Francesco Zanardi e le manifestazioni a RomaLa pedofilia nella Chiesa. Francesco Zanardi e le manifestazioni a RomaLa pedofilia nella Chiesa. Francesco Zanardi e le manifestazioni a RomaLa pedofilia nella ...

Papa Francesco - un avvocato argentino lo accUsa di aver difeso un prete pedofilo : Papa Francesco non fa ritorno in Argentina ormai da ben 6 anni. In molti si chiedono il perché di questo, ma secondo un avvocato (impegnato nella difesa di molte vittime di abusi) le ragioni che tratterrebbero questo ritorno sono chiare. A suo dire, infatti, sarebbe per evitare il caso don Julio Grassi. Si tratta di un prete pienamente coinvolto in una serie di scandali sessuali e Bergoglio ne fu confessore e amico quando era arcivescovo di ...