Usa | Apple perde contro Qualcomm | pagherà 31 milioni

Huawei chiama in caUsa Apple e Google sulla questione della sicurezza dei dati : Scrivere insieme le regole sulla sicurezza digitale: sedersi “allo stesso tavolo” e parlare con le istituzioni, ma soprattutto “ascoltare i cittadini”. E' questa l'intenzione di Huawei per garantire la protezione dei dati con l'avvento della tecnologia 5G. La visione è stata espressa dai due top manager europei del colosso della telefonia: Abraham Liu, vicepresidente di Huawei per l'Europa, e Thomas Miao, Ceo per l'Italia. “Apertura e ...

CaUsa sui brevetti - Qualcomm vuole 31 milioni di dollari da Apple - : ... con gli organismi di regolamentazione governativi che in varie parti del mondo si occupano della concorrenza. La vicenda da cui tutto deriva è nota: una Causa da 1 miliardo di dollari basata sul ...

La piattaforma di streaming on-demand di Apple (forse inclUsa in iTunes) potrebbe arrivare su Android : Cambiamenti in vista in casa Apple: la società sta per rinnovare totalmente iTunes, applicazione che permette di riprodurre e acquistare prodotti multimediali, dalla musica ai film. Il 25 marzo dovrebbe esserci un evento Apple che avrà come protagonista proprio la piattaforma. Alcune indiscrezioni farebbero intendere che la società di Cupertino abbia intenzione di lanciare proprio […] L'articolo La piattaforma di streaming on-demand di ...

Huawei lancia la corsa al 5G. E gli Usa temono per Apple : E il 5G contribuirà da solo con 2.200 miliardi all'economia del Pianeta nei prossimi 15 anni. Ed è per questo che Huawei, che con la sua forza nel 5G rischia di schiacciare anche giganti tecnologici ...

Come Usare Apple Watch senza iPhone : L’Apple Watch è senza dubbio un dispositivo molto interessante che è riuscito a catturare l’attenzione di tantissimi utenti grazie alle sue funzionalità. Ad esempio, in questa nuova guida odierna vi spiegheremo nello specifico Come usare leggi di più...

Usa - l'accUsa a Huawei di furto di segreti industriali : ecco come provava a spiare le novità di Apple : ... sostenendo che l'arresto e l'inchiesta sono stati portati avanti con una motivazione politica. Il numero uno di Huawei ha ribadito che l'azienda non si farà metterne in ginocchio dagli Usa, ...

Maria Ressa - capo del sito di news filippino Rappler molto critico del presidente Duterte - è stata arrestata con l’accUsa di diffamazione : Maria Ressa, capo del sito di news filippino Rappler, un sito molto critico nei confronti del governo del paese, è stata arrestata nella sede del giornale nella città di Pasig, con l’accusa di diffamazione online. L’accusa si riferisce a un’inchiesta del

Apple sta iniziando a vendere iPhone Usati anche in Italia. Ecco tutti i dettagli : In diverse parti del mondo, infatti, si tratta di una pratica consolidata ed adottata da tempo. Da poco, però, è disponibile una nuova sezione sul sito italiano ufficiale dell'azienda nella quale è ...

Apple accUsa ingegnere di aver trafugato dati su auto autonoma. Le informazioni passate a una società cinese : NEW YORK - Un ingegnere hardware di Apple è accusato di aver rubato segreti su un'auto autonoma per una azienda cinese. Si tratta del secondo da da luglio, quando un altro dipendente di Apple è stato ...

Arringhe finali FTC contro Qualcomm - influenzerà la caUsa contro Apple - : Tutte le prove concrete presentate al processo hanno dimostrato come gli anni di investimento in R&S e innovazione di Qualcomm abbiano promosso la concorrenza e la crescita dell'intera economia ...