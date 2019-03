Uno stress test di Mortal Kombat 11 avrà luogo questo weekend

eurogamer

(Di sabato 16 marzo 2019)11 terrà,fine settimana, uno, riporta VG247.Come possiamo vedere, se vi siete registrati per partecipare alcontrollate di aver ricevuto l'e-mail per la partecipazione. All'interno dovreste trovare un codice.Ilè dunque volto a provare "il matchmaking in un ambiente live" con i personaggi e le modalità disponibili al momento del lancio. Non si tratta dunque della beta chiusa per chi ha preordinato il gioco.Leggi altro...

