Un' app per i turisti ' fai da te' alla scoperta dell' Umbria | ecco ' Vox City Guide'

Tirreno-Adriatico 2019 - oggi quarta tappa. Orari tv - percorso e favoriti : Bologna, 15 marzo 2019 " La quarta tappa della Tirreno-Adriatico 2019 sembra una classica del nord, chilometraggio lungo, 221 chilometri, tanti muri da superare. Una morfologia molto simile alle corse ...

F1 - distrazione per Vettel nel corso della Q2 : il tedesco incappa in una fastidiosa uscita di pista [VIDEO] : Errore di distrazione per il pilota della Ferrari durante le qualifiche del Gp d’Australia, una leggerezza che comunque non ha danneggiato la sua SF90 Non saranno qualifiche da ricordare per Sebastian Vettel quelle di Melbourne, concluse al terzo posto a distanza siderale dalle due Mercedes. Il pilota tedesco non è riuscito a portare la sua Ferrari in prima fila, incappando in qualche errore di distrazione di troppo che ne hanno ...

Max Verstappen - F1 GP Australia 2019 : “Contento delle qualifiche - il quarto posto era il massimo per noi” : Max Verstappen ha concluso al quarto posto le qualifiche del GP d’Australia, prima prova del Mondiale 2019 di F1. Sul tracciato di Melbourne (Australia), il pilota olandese della Red Bull è riuscito nell’ultimo tentativo a scavalcare la Ferrari del monegasco Charles Leclerc, ottenendo la seconda fila al fianco dell’altra Rossa di Sebastian Vettel (in terza piazza). Una prova di grande qualità per Max, capace nel Q3 di trovare ...

F1 - Verstappen realista : “non credo ancora di poter lottare per la vetta” : Verstappen partirà dalla quarta posizione nel GP d’Australia, in mezzo alle due Ferrari di Vettel e Leclerc, le Mercedes sembrano però inarrivabili Max Verstappen è giunto quarto nelle qualifiche del GP d’Australia, piazzandosi tra le due Ferrari nonostante qualche difficoltà iniziale. Il pilota della Red Bull ha parlato a caldo ai microfoni di Skysport, mostrandosi comunque titubante in merito alla capacità della sua macchina ...

Brevetti - apple perde contro Qualcomm : dovrà pagare 31 milioni di dollari : Apple dovrà pagare 31 milioni di dollari di danni a Qualcomm per la violazione di Brevetti riguardanti una tecnologia che consente agli iPhone, dal modello 7 in poi, di connettersi rapidamente a ...

Brevetti - apple perde contro Qualcomm : dovrà pagare 31 milioni : Apple dovrà pagare 31 milioni di dollari di danni a Qualcomm per la violazione di Brevetti riguardanti una tecnologia che consente agli iPhone, dal modello 7 in poi, di connettersi rapidamente a ...

Chi è Larus : rapper figlio di Ignazio La Russa che canta “sono tutto fatto” : Chi è Larus: rapper figlio di Ignazio La Russa che canta “sono tutto fatto” Chi è il figlio di Ignazio La Russa Larus è il nome d’arte del figlio di Ignazio La Russa, politico e Vicepresidente del Senato. Leonardo Apache è il terzogenito del senatore, la scorsa settimana ha rilasciato una sua canzone ufficiale dal titolo “sottovaluti” (rmx). Questa canzone è stata prodotta in collaborazione con Apo Way. Il testo ha ...

Tirreno-Adriatico 2019 oggi (16 marzo) - quarta tappa : Foligno-Fossombrone. Percorso e favoriti. Julian Alaphilippe pronto a ripetersi : La quarta tappa della Tirreno-Adriatico 2019 offrirà un finale molto duro, che si preannuncia spettacolare. I 221 km da Foligno a Fossombrone presentano infatti diversi strappi nella parte conclusiva in cui dovremmo vedere un nuovo confronto diretto tra i big. Andiamo quindi a scoprire il Percorso, i favoriti e l’altimetria della quarta tappa della Tirreno-Adriatico 2019. Percorso Prima parte senza particolari difficoltà altimetriche, poi dopo ...

Sentinel - la app per monitorare il verde urbano : Sentinelle ambientali che osservano e monitorano il verde urbano. È quello che ciascun cittadino può diventare grazie alla App Sentinel , realizzata grazie al progetto Citizen Science per la ...

Parigi-Nizza oggi (16 marzo) - settima tappa Nizza-Col di Turini : percorso e favoriti. Programma - orari e tv : Andrà in scena oggi la frazione più attesa della Parigi-Nizza 2019, corsa a tappe del calendario ciclistico internazionale che si disputa sulle strade francesi. Nella settima e penultima giornata di gara sono infatti in Programma 181.5 km con partenza da Nizza e arrivo in cima al Col de Turini. La classifica generale vede al momento al comando il polacco Michal Kwiatkowski (Sky), con 18” sul colombiano Egan Bernal (Sky) e 22” sullo ...

Usa - apple perde contro Qualcomm : pagherà 31 milioni : I due gruppi sono stati impegnati in una lotta giudiziaria e normativa in tutto il mondo per diversi anni e molti procedimenti sono tuttora in corso. Qualcomm essenzialmente accusa il marchio Apple ...

Usa - apple perde contro Qualcomm : pagherà 31 milioni : Risolta una lunga battaglia legale sulla violazione di un brevetto. I componenti utilizzati contestati sono quelli su iPhone 7, 8 e X

Insultato perché assume ragazzo del Gambia. Lui appende cartello : «I razzisti stiano fuori» : Succede a Montescudo, in provincia di Rimini. Il proprietario della locanda Malatesta al Corriere: «Dopo quel post su Facebook nessuno è più venuto a prendere le pizze. Io però al ragazzo ho detto piuttosto non mangio io ma tu non te ne vai»

Tirreno-Adriatico - brutto incidente per Nizzolo alla terza tappa : il ciclista della Dimension Data tranquillizza i fan sui social [FOTO] : Giacomo Nizzolo alla terza tappa della Tirreno-Adriatico 2019 rimedia una brutta caduta: le parole del ciclista del Team Dimension Data La terza tappa della Tirreno-Adriatico 2019 è stata caratterizzata dalla vittoria di Elia Viviani, primo sul traguardo di Foligno. Se per il ciclista della Deceuninck-Quick Step è stata una giornata positiva, lo stesso non si può dire per Giacomo Nizzolo. Il corridore del Team Dimension Data si è imbattuto ...