Una Vita | trame dal 25 al 31 marzo | Adela vedrà Elvira e Simon baciarsi

Blastingnews

(Di sabato 16 marzo 2019) Una, la popolare soap opera in onda tutti i giorni su Canale5, regalerà ai suoi telespettatori un’altra settimana densa di emozioni e colpi di scena. Lerelative agli episodi che andranno in onda dal 25 al 31, infatti, svelano che tutti saranno preoccupati per la salute di Blanca e Samuel la esorterà a curarsi. Intanto, per Felipe arriverà il giorno del congedo e l’uomo si recherà da Celia. Lolita riceverà un’informazione fondamentale da Sepulveda, ossia dove reperire Belarmino. Ursula verrà a sapere della trasfusione e ne sarà felice. Jacinto deciderà di partire. Susana capirà che mettere in vendita la sartoria è l’unica soluzione ai suoi problemi, ma Rosina e Liberto cercheranno un’altra strada.Una, Arturo non potrà più parlare Ledi Unadal 25 al 31sottolineano che Arturo aprirà gli occhi, ma purtroppo non avrà l’uso della parola....

welikeduel : 'La legalità rischia di essere una parola astratta, ma abbiamo bisogno che diventi una parola di vita. La legalità… - teatrolafenice : ?? Ogni singolo giorno capita solo una volta nella vita. Godiamocelo! Buongiorno, amici! ?? #15marzo - Mov5Stelle : #Quota100 era uno dei nostri 20 punti per la qualità della vita degli italiani: non solo permette di mandare in pen… -