Una legge missione per l' arsenale come fu per il Porto Antico di Genova

Una nuova legge sugli investimenti stranieri in Cina. Messaggio di Pechino per Washington? : ... può avere effetti diretti anche per l'Italia: Roma si appresta a ospitare una delegazione di super-big dell'economia cinese capitanata da Xi stesso, e la visita del presidente dovrebbe essere il ...

Una leggenda vivente : il caccia Su-35S - : Secondo molti esperti, ad oggi proprio questo modello sarebbe il miglior caccia del mondo e l'unico avversario degno di rispetto per l'Su-35S. Senza un combattimento aereo reale è difficile valutare ...

Il Parlamento francese ha adottato Una legge contro i teppisti - : Il Senato della Francia ha adottato in seconda, definitiva, lettura il disegno di legge che ha avuto una vasta risonanza pubblica. In particolare, dà diritto alle autorità locali di imporre il ...

Il ministro della Salute vuole Una legge sull'eutanasia : DAL MONDO Paul Manfort è stato condannato ad altri tre anni di carcere per due accuse relative al caso delle interferenze russe nella campagna elettorale del 2016. L'ex responsabile della campagna ...

Il ministro della Salute vuole Una legge sull’eutanasia : DALL'ITALIA “Il 5G non riguarda il memorandum d’intesa con la Cina” hanno fatto sapere fonti del Quirinale citate dall’agenzia Ansa. Al Colle si è tenuta una riunione durante la quale sono state esaminate le implicazioni dell’accordo sulla Via della Seta. Secondo quanto riportano le stesse fonti

Lobby - ‘Riparte il futuro’ rilancia : “Serve Una legge nazionale. Governo e Parlamento? Si muove poco o nulla” : “Serve una normativa nazionale per regolamentare le attività di Lobbying in Italia. Se dal Governo non si muove nulla, in Parlamento poco cambia: ci sono sei proposte di legge depositate, ma nessuna è ancora approdata alla fase di discussione”. A rivendicarlo Federico Anghelè, responsabile delle relazioni istituzionali di “Riparte il Futuro”, nel corso della conferenza “Next Lobbying” organizzata a Roma al Centro studi americani. “Qualcosa ...

Vaccini - il Ministro della Salute Grillo : “I numeri sono alti ma attualmente in vigore c’è un decreto - serve invece Una legge” : “I numeri delle coperture vaccinali sono alti, quindi credo che il dibattito abbia funzionato, i cittadini hanno capito che era necessario vaccinarsi, soprattutto per il morbillo“. Queste le parole del Ministro della Salute Giulia Grillo in merito alle coperture vaccinali che segnano un aumento a seguito dell’introduzione del decreto Lorenzin. Quello che ha funzionato, ha precisato, “e’ il dibattito, non la ...

In nome della legge - restituite Una parte dell'assegno di pensione accreditato in questi ultimi mesi. I primi effetti della nuova normativa : Se son fiori fioriranno, ma sicuramente per molti pensionati non profumeranno di buono. Nella pensione del prossimo mese di maggio potrebbe esserci uno sgradito regalo: molti lavoratori in pensione, ...

Si scrive World Wide Web - si legge ‘il cambiamento che in 30 anni ci ha portato in Una nuova era’ : Un passo in avanti che in 30 anni non era neanche lontanamente calcolabile, quello del World Wide Web che proprio oggi festeggia il suo anniversario. Ce lo ricorda Google nella sua sua pagina iniziale, ma è la storia a darci il responso più grande di questo cambiamento cominciato al CERN di Ginevra quel 12 Marzo del 1989. Il padre che ha liberato la conoscenza informatizzata, Tim Berners-Lee, dotato scienziato, aveva ipotizzato questo ...

Lunghe ondate di calore - più frequenti e più intense : i record di caldo e freddo in Italia seguono Una nuova legge : L’Italia si sta riscaldando in termini di temperature medie annuali. Ma ciò che tutti noi percepiamo non è il riscaldamento medio, bensì gli estremi di caldo (o di freddo). Non è un caso che sui media si senta spesso parlare del superamento di nuovi record di temperatura. Ma questi eventi estremi sono effettivamente aumentati rispetto al passato? Solo la climatologia, che si basa su analisi statistiche delle misure meteorologiche, può dare ...

Legge 104 : permessi articolo 33 e orari - nessUna fascia da rispettare : Legge 104: permessi articolo 33 e orari, nessuna fascia da rispettare Fasce orarie Legge 104 L’articolo 33 della Legge 104 del 1992 dispone i permessi retribuiti come agevolazioni per i beneficiari con handicap in condizione di gravità e per i familiari che li assistono. Li troviamo ai commi 2 e 3, dove si stabilisce che i beneficiari possono godere di 3 giorni di permessi retribuiti al mese (o 2 ore al giorno), a meno che la persona ...

Legittima difesa - Crozza-Salvini esulta : “Una legge italiana - scritta da pistoleri italiani - voluta da un pistola italiano!” : Dal palco di Fratelli di Crozza in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove un entusiasta Crozza/Salvini esulta per il diritto alla Legittima difesa sancito dalla Camera: “Una legge italiana, scritta da pistoleri italiani, voluta da un pistola italiano” e aggiunge: “Tu ladro, clandestino, migrante, marocchino…magari che hai vinto Sanremo… mi entri in casa? Smith & Wesson!” “Live streaming, episodi ...

C'è Una scatola che legge i colori per i non vedenti : Una ragazza non vedente finalmente potrà "vedere" i colori degli oggetti che la circondano grazie a una speciale scatoletta messa a punto da un'azienda hi-tech. L'idea è venuta ai suoi compagni di scuola, che si sono cimentati in un percorso di alternanza scuola-lavoro (leggi la storia su L'Arno.it). Laura Paolini, diciotto anni, è una studentessa del liceo classico Foresi di Portoferrario (Isola d'Elba). "Sarebbe bello poter fare qualcosa per ...

La Russia ha Una nuova legge contro il dissenso : Punirà chiunque pubblicherà online "notizie false" o mostri "mancanza di rispetto" verso il governo, imponendo di fatto una censura sulle critiche