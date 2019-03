Ultima puntata di ' C' è posta per te' | ospite Julia Roberts | la tv del 16 marzo

La Porta Rossa 2 - Ultima puntata : Il Momento della Verità! : La Porta Rossa 2, trama Ultima Puntata: Stella e Paoletto fanno delle imPortantissime scoperte nell’indagine suggerita da Cagliostro. Leonardo deve, a malincuore, allontanarsi da Vanessa. Il Momento cruciale si avvicina. E’ molto strano parlare di Ultima Puntata per “La Porta Rossa 2”, in onda su Rai2, quando ancora non si ha la minima idea di come andrà a finire. L’unica cosa nota è che tutti coloro che provano a scoprire la verità sembra ...

Il Paradiso delle Signore - girata l’Ultima puntata : come finirà? : Alessandro Tersigni conferma: Il Paradiso delle Signore ha chiuso. Le sue parole La serie del primo canale di Stato Il Paradiso delle Signore chiude i battenti per sempre. La Rai ha deciso di non rinnovare la soap a causa dei costi troppo alti a dispetto di risultati non proprio esaltanti. La chiusura de Il Paradiso delle Signore era già nell’aria da qualche settimana, più precisamente da quando il direttore di rete Teresa De Santis aveva ...

Sanremo Young La Finale : Stasera l'Ultima puntata con Riccardo Cocciante e Raoul Bova : Stasera la Finale del talent show condotto da Antonella Clerici, ospiti d'eccezione Riccardo Cocciante e Raul Bova.

Che Dio ci aiuti 5 : anticipazioni Ultima puntata del 21 marzo 2019 : Valeria Fabrizi e Elena Sofia Ricci in Che Dio ci aiuti 5 Il giovedì sera di Rai1 è tornato saldamente in mano a Lux Vide con le avventure di Che Dio ci aiuti, la fortunata fiction con protagonista Elena Sofia Ricci nei panni di Suor Angela, una religiosa sui generis pronta come sempre a confortare, consigliare e guardare con amore tutti coloro che incontra sulla sua strada. Nella serie, che vede dietro la macchina da presa Francesco Vicario, ...

Che Dio ci aiuti 5 - Ultima puntata : Suor Angela accusata di rapimento - anticipazioni 21 marzo : Una punta di giallo intorbidisce le acque per il decimo e ultimo appuntamento con Che Dio ci aiuti 5 previsto per giovedì 21 marzo su Rai1 alle 21.25. La fuga di Suor Angela (ancora una volta interpretata da Elena Sofia Ricci) dal convento accennata già nella puntata precedente sembra inspiegabile, e nel frattempo torna all’ovile Azzurra. Tanti colpi di scena per il gran finale di stagione. Ecco le anticipazioni. Che Dio ci aiuti 5: ...

'Che Dio ci aiuti' - riepilogo penUltima puntata : Eugenia sta sempre più male : Giovedì 14 marzo è stata trasmessa in prime-time su Raiuno la nona e penultima puntata della fiction "Che Dio ci aiuti" con Elena Sofia Ricci e Valeria Fabrizi. La quinta stagione della Serie Tv, ormai, procede a grandi passi verso la conclusione, e lo ha fatto regalando al suo pubblico un appuntamento davvero coinvolgente, durante il quale Suor Angela è stata accusata di rapimento, Ginevra ha preso coscienza di ciò che vuole veramente dalla ...

Nella penUltima puntata di Che Dio Ci Aiuti 5 la grande fuga di Suor Angela con Mattia? Trama 14 marzo : Cosa succede a Suor Angela? Perché vuole scappare dal convento? Queste sono alcune delle domande a cui la penultima puntata di Che Dio ci Aiuti 5 cercherà di rispondere. Stasera, 14 marzo, Rai1 manderà in onda un nuovo doppio appuntamento con l'amata fiction con protagonista Elena Sofia Ricci. Manca poco al finale di stagione e i personaggi che animano il convento più pazzo della televisione saranno messi di fronte a delle scelte ...

C'è posta per te - Ultima puntata del 16 marzo : super ospite Julia Roberts : Sabato 16 marzo andrà in onda l'ultima puntata di C'è posta per te, il people show di Maria De Filippi, leader degli ascolti del sabato sera con oltre cinque milioni di spettatori a puntata. Grande attesa per l'ultimo appuntamento della stagione e dove, secondo le anticipazioni fornite dalle pagine social della trasmissione, vedremo un ospite d'eccezione. Attesa infatti nello studio della De Filippi il premio Oscar Julia Roberts, pronta a ...

La Porta Rossa 2 : anticipazioni Ultima puntata di mercoledì 20 marzo 2019 : La Porta Rossa 2 - Lino Guanciale Sei prime serate, dirette da Carmine Elia ed ambientate a Trieste, compongono la seconda stagione de La Porta Rossa e racconteranno una nuova lunga indagine del Commissario Cagliostro. Lui, ancora bloccato nel mondo dei vivi, non riuscirà a trapassare finché tutti i misteri che lo tormentano non saranno risolti. A seguire le anticipazioni episodio per episodio. La Porta Rossa 2: anticipazioni sesta ed ultima ...

Che Dio ci aiuti 5 : trama e anticipazioni Ultima puntata 21 marzo : Che Dio ci aiuti 5: trama e anticipazioni ultima puntata 21 marzo 2019 La quinta stagione di Che Dio ci aiuti è giunta quasi al termine. Questa sera, 14 marzo, andrà in onda la nona puntata della fiction che vede, ancora una volta, Elena Sofia Ricci come protagonista. Teodora, la madre delle gemelle, è ormai uscita allo scoperto. Gabriele non è il fratellastro di Silvia e Daniela, ma continua comunque a prendersi cura di lui. La donna si ...

Chi vuol essere milionario?/ Anticipazioni Ultima puntata : chi vincerà il milione? : Chi vuol essere milionario?, Anticipazioni ultima puntata: Gerry Scotti si congeda dal pubblico del game show regalando il milione di euro?

Spoiler La porta rossa - Ultima puntata : il commissario prova ad allontanare la Rosic : Mercoledì 13 marzo è andato in onda in televisione il quinto e penultimo appuntamento con la seconda stagione della serie televisiva 'La porta rossa', che ha come protagonista Lino Guanciale. L'attenzione principale viene posta intorno al comportamento del commissario, che ha intenzione di impegnarsi pur di scoprire la verità. Gli Spoiler dell'undicesimo episodio della sesta puntata de La porta rossa 2 svelano che procederà senza interferenze ...