Tutti i cimeli del Toro sotto le arcate dell' ex mercato di Borgo Filadelfia

Ciclismo - l’UCI vieta il lancio di borracce : multe a Tutti i trasgressori. Addio cimeli per gli appassionati? : Il lancio delle borracce è uno dei gesti più iconici nel mondo del Ciclismo, gli atleti durante una corsa si sbarazzano dei contenitori non più necessari: le borracce finiscono in mezzo ai prati (dove poi vengono sempre raccolte dagli appassionati) oppure vengono gettate in mezzo al pubblico che spesso fa a gara per impossessarne. Sono dei veri e propri cimeli che campeggiano nelle case di tutti gli amanti delle due ruote, chi si accalca a bordo ...