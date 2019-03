Turismo | per San Patrizio anche l’Italia si colora di verde

Sicilia : Barbagallo (Pd) - ' Governo sopprime unità operativa Turismo' : Palermo, 15 mar. (AdnKronos) - "L’ultimo regalo del Governo regionale a Caltagirone? È stata soppressa l’unità operativa dell’assessorato al Turismo, una disposizione incomprensibile considerata la vocazione della nostra città. E come se non bastasse è stata anche ‘cancellata’ l’unità operativa del

Turismo : con Bto11 Firenze per 2 giorni capitale di quello online : Firenze, 15 mar. (Labitalia) - Tutto pronto per Bto11 - 'Right Here Right Now', l’evento di rifer[...]

Turismo : con Bto11 Firenze per 2 giorni capitale di quello online : Gastrofisica è il nuovo campo di conoscenza che combina discipline come la scienza, la neuroscienza, la psicologia e il design. Rivela come le aziende alimentari stiano creano tecnologie all'...

Piano di Sorrento - Turismo sostenibile e territorio - incontro fra esperti e universitari : ... dal food alle attività alberghiere ed extraalberghiere, dal web alle escursioni con guida turistica fino al mondo accademico - con il corso di laurea in Scienza del Turismo presso la Federico II di ...

Lombardia : Magoni - 'Turismo territori per offerta diffusa e integrata' (2) : (AdnKronos) - "Non partiamo da zero -sottolinea Foroni- manca ancora, tuttavia, una consapevolezza diffusa delle potenzialità su cui investire e una spinta concreta a fare sistema affinché il Lodigiano faccia un salto di qualità. Non possiamo più permetterci oggi di ragionare Comune per Comune, serv

Lombardia : Magoni - 'Turismo territori per offerta diffusa e integrata' (3) : (AdnKronos) - Nel 2017 gli arrivi nel Lodigiano sono stati pari a 140.408, cresciuti del +3,4% rispetto al 2016: un dato positivo in ogni soprattutto perché si registra un allungamento della durata media del soggiorno sul territorio che si attesta intorno 1,57 giorni nel 2017 - sotto la media region

Lombardia : Magoni - 'Turismo territori per offerta diffusa e integrata' : Milano, 13 mar. (AdnKronos) - Un turismo dei territori e dei piccoli borghi capace di sfruttare gli elementi più significativi dell'economia locale e metterli in rete per favorire un'offerta integrata e dare impulso a nuove iniziative. Il Lodigiano, tra siti e manufatti candidati alle tutele Unesco,

Vienna Cammarota (AIGAE) : “Sto per entrare in Basilicata. I borghi del salernitano attrezzati per il Turismo Ambientale” : “Ora sono bloccata dalla neve ma sto cercando di proseguire. Ho attraversato Colliano, Valva, Laviano, Santomenna, Castelnuovo di Conza. Sto attraversando l’Irpinia, esattamente Sant’Andrea di Conza ed in serata arriverò a Pescopagano. Basilicata eccomi. In queste ore mi sto avvicinando alla Basilicata ed in serata entrerò in questa magnifica regione”. Lo ha annunciato Vienna Cammarota, la guida ambientale escursionistica di anni 69 che sta ...

Turismo - le spese degli stranieri superano 41 miliardi : MILANO - I turisti stranieri hanno speso 41,5 miliardi di euro nel nostro Paese, lo scorso anno. E' l'indicazione che arriva dalle tabelle di Bankitalia, secondo la quale il 2018 si è chiuso con una ...

AstroTurismo : San Lorenzo della Rabatta a Perugia è certificato tra “I cieli più belli d’Italia” : Tra le verdi campagne dell’Umbria, sulla sommità di un colle, c’è un luogo ideale in cui tornare ad ammirare le stelle e la Via Lattea: San Lorenzo della Rabatta, a Perugia, ottiene la Certificazione di Qualità “?I cieli più belli d’Italia?” da parte di Astronomitaly? ?-? ?La? ?Rete? ?del? ?Turismo? ?Astronomico. La destinazione umbra è una meta apprezzata per trascorrere vacanze di relax e divertimento e si distingue come location ideale in cui ...

Palermo - 32 arresti per mafia : fiumi di cocaina - affari nel Turismo e caffè imposto ai bar : I Carabinieri di Palermo, su delega della Dda (Direzione Distrettuale Antimafia), hanno eseguito questa mattina all'alba nel capoluogo siciliano un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 32 soggetti accusati, a vario titolo, di associazione mafiosa e concorso esterno in associazione mafiosa. L'ennesimo blitz dei militari ha riguardato il fermo di boss e gregari del mandamento di "Porta Nuova", ed è scattato a conclusione di un'indagine ...

Il Turismo a New York in grande ascesa nel 2018 - previsioni da record per il 2019 : Il turismo a New York in grande ascesa nel 2018, previsioni da record per il 2019 Molti italiani stanno già pensando alla programmazione delle vacanze di quest’estate. E in particolare chi ha deciso di volare al di fuori dall’Italia e dell’Europa. Per costoro gli Stati Uniti sono da sempre una meta prediletta, non per nulla il paese dove si spende più per turismo, e in particolare la città di New York, che riesce a essere allo stesso ...

Cultura e Turismo - deposito di ricchezza : vale il 6 per cento del Pil e 1 - 5 milioni di posti di lavoro. E uno su 4 è under 35 : Con la Cultura ci si mangia, eccome. Anzi, ci si nutre: perché non si tratta solo di Pil ma anche di ricadute sociali. I numeri lo confermano: nel 2017 il settore ha fatturato 92 miliardi di euro. Che sommati ai 153 miliardi generati dall’indotto più stretto fanno lievitare la cifra a 255 miliardi di euro in un anno. È il 6,1% della ricchezza totale prodotta in Italia, percentuale che salirebbe ancora di più se si sfruttassero a pieno tutte le ...

L'associazione 'LeRotaie' riceve l'Oscar per l'ecoTurismo : ... ancora una volta fuori dai nostri confini regionali, motivato dagli organizzatori per esserci distinti come attrattore turistico dell'Appennino che ha stimolato l'economia locale fortemente ...