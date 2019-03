Tumore alla prostata | nuovo farmaco allontana le metastasi

Il Tumore è inoperabile - ti restano 3 mesi di vita! Ma Flavio si salva grazie alla moglie : Per Flavio Angelinetta sembravano non esserci speranze. All'operaio residente a Dongo, sul lago di Como, era stato diagnosticato un tumore al fegato, definito "inoperabile" dai medici di Milano. Per i dottori, restavano a sua disposizione solo tre mesi di vita. Da allora di mesi ne son trascorsi nove e Flavio è ancora vivo. grazie alla caparbietà della moglie, che non si è arresa alla prima diagnosi, e ai medici dell'ospedale "Santa Maria della ...

40 cani poliziotto fanno visita alla piccola Emma - malata di un Tumore al cervello non operabile : Una lunga coda di poliziotti delle unità cinofile hanno fatto visita alla piccola Emma, bambina statunitense con un raro tumore al cervello inoperabile.Continua a leggere

L’allattamento dopo un Tumore alla mammella : Il tumore alla mammella è una delle neoplasie più diffuse tra le donne1. Vivere la gioia di una gravidanza dopo la diagnosi e la terapia, comporta dover affrontare anche dubbi e incertezze circa la possibilità di allattare al seno il proprio bimbo. A tal proposito è importante sapere che L’allattamento al seno dopo un tumore mammario non solo è possibile, ma dovrebbe essere promosso da tutti i ginecologi e specialisti. Il cancro mammario è ...

A 4 anni va dal dentista per controllare i denti e scopre di avere un Tumore alla mandibola : Quando l'hanno accompagnata dal dentista per un semplice controllo di routine e per la pulizia dei denti, i genitori di Hunter Jones non avrebbero mai pensato di scoprire che la loro bambina, di soli 4 anni, aveva il cancro. Più precisamente, un neuroblastoma, un tumore che ha origine dai neuroblasti, cellule presenti nel sistema nervoso simpatico e che può colpire vari organi. Il loro incubo, che hanno raccontato di recente alla stampa ...

Tumore del fegato - il “killer silenzioso” : la febbre e il dolore dall’addome alla schiena - ecco i sintomi iniziali e specifici : Il Tumore del fegato è stato anche chiamato “Tumore silenzioso” perché, soprattutto nelle fasi iniziali, non dà alcun segno di sé. Nonostante le cause scatenanti siano ad oggi sconosciute tra i fattori di rischio si annoverano: epatite virale tipo B e C, alcolismo, cirrosi, esposizione a tossine, assunzione di steroidi anabolizzanti, disordini metabolici (es. innalzamento livelli di colesterolo e trigliceridi, intolleranza ...

Tumore alla gola tra i giovani - è boom a causa della diffusione del sesso orale : Il legame tra sesso orale e Tumore alla gola è ormai scientificamente provato, ma a riportare l' attenzione sul fenomeno è un' inchiesta, pubblicata dal Gazzettino, che arriva dal Nordest: nella sola Provincia di Pordenone, i tumori di questo tipo rappresentano il 35-40 per cento di tutti quelli pre

Bambini morti di Tumore - a Taranto in migliaia alla fiaccolata : "Tutto l'acciaio del mondo non vale una sola vita" : A un mese dalla scomparsa di Giorgio Di Ponzio, il 15enne morto a causa di un sarcoma contro il quale ha lottato per tre anni, l’iniziativa dell'associazione dei Genitori tarantini

C'è Posta per Te - Jessica e il Tumore? La straziante sorpresa al marito : lacrime dalla De Filippi : A C'è Posta per te di Maria De Filippi, la clamorosa sorpresa di Owen Wilson, uno degli attori comici più amati e famosi di Hollywood. Nello studio di Canale 5, Wilson ha ascoltato la storia di Jessica: due anni fa h scoperto di avere un tumore al seno e la sua vita è cambiata. A starle vicino il ma

La lotta con il Tumore per anni e alla fine il suicidio : tragica fine per la campionessa italiana olimpionica Maura Viceconte : Maura Viceconte, 51 anni, campionessa azzurra alle Olimpiadi di Sydney 2000 – e ancora imbattuta primatista italiana dei 10.000 metri – non ce l’ha fatta a sostenere il peso di troppo dolore: si è tolta la vita in modo atroce. A confermarlo sono stati i carabinieri della compagnia di Susa che hanno trovato il corpo dell’atleta nel pomeriggio di ieri. Maura si è impiccata, scegliendo così di mettere fine ad anni di ...

I medici pensavano fosse un’influenza - ma era un Tumore alla bocca : il caso : Pensava fosse un’influenza, invece era un tumore alla bocca: è la vicenda accaduta nel 2016 a Clara van Heerden, una donna che vive nella Pretoria Occidentale, in Sudafrica. Una mattina si sveglia con il labbro superiore gonfio pertanto si reca dal medico di famiglia che le prescrive diversi accertamenti. Una volta recatasi a Pretoria, in Ospedale, i medici la tranquillizzano, spiegandole che si trattava solo di una forte influenza, ...

MEDICI LA CURANO PER INFLUENZA : HA UN Tumore alla BOCCA/ Dovrà ricostruire mascella e labbra : Clara van Heerden è stata curata per un'INFLUENZA ma in realtà aveva un TUMORE ALLA BOCCA che per il ritardo nella diagnosi si è esteso.

La curano per l'influenza - ma era un Tumore alla bocca : tumore alla bocca curato per influenza. Siamo di fronte ad un ennesimo caso di malasanità che ha visto come protagonista di questo increscioso episodio una donna residente in Sudafrica. Clara van Heerden, questo è il nome della paziente curata dai medici nel 2016 come se avesse una banale influenza influenza ma che invece era affetta da un grave tumore che si è diffuso alla mascella e ai linfonodi. Le condizioni di salute della paziente Secondo ...

Stare troppo tempo davanti alla tv fa aumentare il rischio di Tumore : Secondo una ricerca pubblicata su “Jnci Cancer Spectrum” passare troppo tempo seduti a guardare la tv farebbe aumentare il rischio di tumore al colon-retto nei giovani. Un team internazionale di ricercatori coreani e statunitensi ha studiato 118 casi di tumore del colon-retto in età giovanile, diagnosticati in oltre 24 anni: si è rilevato che trascorrere più di un’ora di tempo davanti alla tv ogni giorno era associato ad un ...

Le si gonfia il labbro ma per i medici è solo influenza : Clara ha un Tumore alla bocca : La vicenda di Clara van Heerden, che da tre anni combatte contro un cancro alla bocca che i medici avevano scambiato all'inizio per influenza, curabile con antibiotici. Il tumore si è diffuso alla mascella e ai linfonodi e ora dovrà subire una delicata operazione di ricostruzione utilizzando la pelle delle braccia. "Non riesce più mangiare, ha perso 30 chili in due mesi, il dolore è talmente forte che non può nemmeno muoversi bene".Continua a ...