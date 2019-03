Trovato cadavere di donna nel Bresciano

Le squadre impegnate nella ricerca della 37enne scomparsa da Roccafranca (BS) cinque giorni fa, hanno riunlungo l'Oglio. Per i soccorritori potrebbe trattarsi della 37enne. Il corpo è stato individuato dall'elicottero dei Vigili del fuoco di Malpensa lungo l'Oglio, in zona Roccafranca. Ora occorre attendere l'identificazione formale. Per stabilire le cause della morte sarà disposta l'autopsia. Gli investigatori non escludono alcuna ipotesi, neppure quella dell'incidente o del tragico gesto.(Di sabato 16 marzo 2019)

