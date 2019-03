Trivelle | Emilia Romagna | “Scelta del Governo sbagliata | cambi rotta”

Trivelle - Emiliano : “La soluzione del governo è un ‘pannicello caldo'” : “La soluzione del governo sulle Trivelle è un pannicello caldo. Come avvenuto già per l’Ilva, dove il M5S ha tradito tutte le aspettative di coloro che si credevano che avrebbero dato la priorità alla salute delle persone, anche per le Trivelle il tradimento è assoluto. Eravamo convinti che avrebbero cancellato l’idea stessa della ricerca di idrocarburi nel Mediterraneo, che è una stupidaggine assoluta, così come pensano tutti ...