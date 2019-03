Tragedia alla Sardegna Arena | muore un tifoso

Vicenza - rapina finisce in Tragedia : donna scaraventata fuori dalla sua vettura e uccisa : Una rapina particolarmente violenta si è verificata qualche ora fa, verso le 13:00, a Noventa Vicentina. Una donna, di cui ancora non sono state diffuse le generalità, è rimasta a terra gravemente ferita dopo una colluttazione con i ladri. La vittima è stata immediatamente soccorsa, ma non c’è stato nulla da fare: è morta pochi minuti dopo. Le forze dell’ordine stanno cercando di elaborare una ricostruzione dell’accaduto, che presenta ancora ...

Incidente aereo in Etiopia - la storia dell'uomo scampato alla Tragedia - Sky TG24 - : Antonis Mavropoulos è arrivato al gate in ritardo e inizialmente era furioso perché nessuno l'aveva aiutato a prendere l'aereo. È a capo di una ong e come molte vittime era diretto alla conferenza Onu ...

Tragedia in casa Banti : il padre dell’arbitro muore d’infarto a seguito di un malore accusato dalla madre : Luca Banti ha perso il padre quest’oggi in circostanze tragiche a seguito del malore della madre che lo ha messo in apprensione provocandogli un infarto Una triste notizia arriva dal mondo arbitrale. Luca Banti ha perso il padre in una tragica giornata per la famiglia intera. Dapprima la madre ha accusato un malore ed a causa della preoccupazione probabilmente elevata, il padre ha avuto un infarto ed è deceduto. L’AIA ha espresso ...

Fiorentina e Cagliari ricordano Davide Astori ad un anno dalla Tragedia : le FOTO della messa a San Pellegrino : Davide Astori, indimenticato capitano della Fiorentina, è stato ricordato oggi nella sua San Pellegrino Terme ad un anno dalla tragedia di Udine Grande partecipazione questa mattina per la cerimonia che si è tenuto presso la chiesa di San Pellegrino Terme in ricordo di Davide Astori, il capitano della Fiorentina scomparso un anno fa per un malore che lo ha colpito in un albergo di Udine dove era in ritiro con la squadra. Centinaia di ...

Tragedia Corinaldo : “L’ultima carezza alla mia Asia - morta al concerto di Sfera Ebbasta” : Luca Nasoni è il padre della 14enne finita schiacciata nella calca alla discoteca Lanterna Azzurra: "Era la seconda volta che andava a ballare con gli amici". Con lei, nella notte fra il 7 e l’8 dicembre 2018, sono morti altri quattro minorenni e una donna, madre di quattro figli.Continua a leggere

Tragedia ad Asiago - a 19 anni si suicida nella stalla degli animali : Il giovane che viveva ad Asiago con i suoi genitori e una sorella non avrebbe lasciato biglietti per giustificare il gesto estremo. Sul posto, dopo l’allarme lanciato dai familiari, sono giunti i sanitari del Suem che hanno certificato il decesso del ragazzo e i carabinieri della locale stazione che hanno effettuato i rilievi.Continua a leggere

Tragedia alla partita di calcetto - si accascia e muore a 36 anni davanti agli amici : Tragedia ieri serata verso le 20.30 in un centro sportivo a Nereto, Teramo,. Un agente di commercio di 36 anni, Andrea Visciano, è morto stroncato da un arresto cardiocircolatorio e respiratorio ...

Cosenza : 6 mesi dalla Tragedia del Raganello - Civita non dimentica : Civita (CS) non dimentica. A sei mesi dalla tragedia in cui morirono dieci persone, nove escursionisti e una guida, travolte da un’onda di piena del torrente Raganello, la comunità civitese, nell’esprimere ancora una volta vicinanza e solidarietà alle vittime e alle loro famiglie, si unirà in un momento di preghiera e di riflessione. Mercoledì prossimo, alle 20:30, nella chiesa madre del centro italo albanese “Santa Maria Assunta”, si terrà una ...

Crollo Ponte Morandi - 6 mesi dalla Tragedia : “La ferita è ancora aperta e non si chiuderà mai del tutto” : “A sei mesi esatti dal Crollo del Ponte di Genova la ferita è ancora aperta e non si chiuderà mai del tutto. Ho conosciuto meglio una città piena di dignità e forza. Il Governo la sta aiutando a ripartire. Chi deve pagare sta pagando e il tempo del riscatto si avvicina“: lo ha scritto su Twitter il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli, a 6 mesi dal Crollo del viadotto Morandi, che ha provocato la morte di 43 ...

Milan-Cagliari - il primo gol di Paquetà Omaggio alla Tragedia del Flamengo : Il bacio alla mano che si alza verso l'alto con gli occhi chiusi. È una chiara dedica alla tragedia del Flamengo quella che sigla la prima rete di Lucas Paquetà al Milan. Così il brasiliano, che ha ...

Tragedia in Puglia : bimbo cade nel garage di casa e muore - forse per un colpo letale alla trachea : A Orsara di Puglia, in provincia di Foggia, un bambino di 9 anni è morto in seguito alle ferite riportate cadendo nel garage di casa. Al momento dell’incidente insieme al bambino c’era il nonno che ha subito allertato il 118: i soccorsi, però, sono a valsi a poco perché il piccolo è morto appena dopo l’arrivo dei sanitari. Secondo le prime ipotesi fatte dagli inquirenti il bambino cadendo avrebbe preso un colpo alla trachea che ...

Dalla Tragedia alla condanna : l'iter giudiziario del delitto di Cogne : La telefonata al 118, i soccorsi, le prime ipotesi successivamente smentite. Poi il processo mediatico, la condanna in primo grado e quella - ridotta - in appello.

Scampato alla Tragedia di Casteldaccia : “Io e mia figlia abbiamo bisogno di aiuto psicologico” : La disperata richiesta di aiuto di Giuseppe Giordano, il commerciante palermitano di 35 anni che insieme alla figlia è Scampato alla tragedia in cui hanno perso la vita nove persone tra cui la moglie dell'uomo e i suoi due figli di 15 anni e di un anno: "Non riusciamo ad andare avanti, ci siamo resi conto che abbiamo urgente bisogno di un supporto psicologico"Continua a leggere

Maestripieri - Cisl Liguria - "Il Governo sospenda subito le tasse a cittadini e aziende genovesi colpiti dalla Tragedia del Morandi" : ... che andava gestita in modo autonomo, rispondendo alle legittime attese di chi è rimasto colpito di riflesso da una sciagura peraltro dovuta in parte anche all'insipienza della politica , vedi alla ...