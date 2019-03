Traffico Roma del 16-03-2019 ore 08 | 30

Traffico Roma del 16-03-2019 ore 07 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 16 MARZO 2019 ORE 7:20 R.B. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO Traffico NELLA NORMA SULLE STRADE DELLA CAPITALE, SENZA PARTICOLARI DISAGI. CIRCOLAZIONE SCORREVOLE ANCHE SULL’INTERO ANELLO DEL RACCORDOANULARE. ALLA CAMILLUCCIA QUESTA MATTINA DALLE 08:00 IN VIA MARIO FANI SI COMEMORA L’ ANNIVERSARIO DELLA STRAGE DELLA SCORTA DI ALDO MORO. PREVISTI ...

Traffico Roma del 15-03-2019 ore 20 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDI 15 MARZO 2019 ORE 19:20 SC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… A SUD DELLA CAPITALE PER INCIDENTE FORTI RALLENTAMENI SU VIALE DEI RomaGNOLI ALTEZZA LARGO DEL CAPELVENERE INCIDENTE ANCHE IN CITTA’ SUL LUNGOTEVERE IN AUGUSTA FILE ALL’INCORCIO CON PASSEGGIATA DI RIPETTA CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANUALRE RALLENTAMENTI E A TRATTI CODE IN CAREGGIATA INTERNA TRA ...

Traffico Roma del 15-03-2019 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI 15 MARZO 2019 ORE 19:20 SC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… C’E’ ANCORA Traffico INTENSO SU STRADE ED AUTOSTRADE IN USCITA DA Roma. INTENSO IL Traffico ANCHE SUL RACCORDO ANUALRE RALLENTAMENTI E A TRATTI CODE IN CAREGGIATA INTERNA TRA BUFALOTTA E SVICNOLO A24 E PIU’ AVANTI TRA AURELIA E BOCCEA, SRTESSA SITUAZIONE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma ...

Traffico Roma del 15-03-2019 ore 19 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDI 15 MARZO 2019 ORE 18:20 TR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… Traffico INTENSO SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI IN USCITA DALLA CITTA’ E SUL RACCORDO ANULARE DOVE ABBIAMO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BISS E SALARIA E TRA BUFALOTTA E PRENESTINA. CODE SUL ...

Traffico Roma del 15-03-2019 ore 18 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI 15 MARZO 2019 ORE 18:20 TR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… Traffico INTENSO SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI IN USCITA DALLA CITTA’ E SUL RACCORDO ANULARE DOVE ABBIAMO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BISS E SALARIA E TRA BUFALOTTA E PRENESTINA. CODE SUL ...

Traffico Roma del 15-03-2019 ore 18 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDI 15 MARZO 2019 ORE 17:50 SC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… INCIDENTE CON FORTI RALLENTAMENI SU VIA AURELIA ALTEZZA VIA GENTILI INTENSO IL Traffico SUL RACCORDO SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA OSPEDALE SANT’ANDREA E SALARIA E POI TRA SETTEBAGNI E SVINCOLO A24 RALLENTAMENTI A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA DALLA Roma ...

Traffico Roma del 15-03-2019 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI 15 MARZO 2019 ORE 17:20 SC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… POCO E’ CAMBIATO RISPETTO AL PRECEDENTE COLLEGAMENTO SUL RACCORDO ANULARE PER INCIDENTE E Traffico CODE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA SETTEBAGNI E SVINCOLO A24 , FILE SUL TRATTO PRECEDENTTE LUNGO IL TRATTO PRECR NE RALLENTAMENTI A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA PER Traffico DALLA ...

Traffico Roma del 15-03-2019 ore 17 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDI 15 MARZO 2019 ORE 16:50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… SUL RACCORDO ANULARE PER INCIDENTE E Traffico CODE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA SETTEBAGNI E SVINCOLO A24 , FILE SUL TRATTO PRECEDENTTE LUNGO IL TRATTO PRECR NE RALLENTAMENTI A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA PER Traffico DALLA Roma FIUMICINO ALLA TUSCOLANA SULLA TANGENZIALE EST RALLENTAMENTI E ...

Traffico Roma del 15-03-2019 ore 16 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI 15 MARZO 2019 ORE 15:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… SUL RACCORDO ANUALARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA PER Traffico E INCIDENTE RALLENTAMENTI E CODE TRA BUFALOTTA E TIBURTINA. RALLENTAMENTI E A TRATTI CODE IN CARREGGIATA ESTERNA DALLO SVINCOLO PER LA Roma FIUMICINO ALLA TUSCOLANA INCIDENTE SU VIA DELLA BUFALOTTA, CODE ALTREZZA VIA CANBERRA, ...

Traffico Roma del 15-03-2019 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI 15 MARZO 2019 ORE 15:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… SUL RACCORDO ANUALARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA PER Traffico E INCIDENTE RALLENTAMENTI E CODE TRA BUFALOTTA E TIBURTINA. RALLENTAMENTI E A TRATTI CODE IN CARREGGIATA ESTERNA DALLO SVINCOLO PER LA Roma FIUMICINO ALLA TUSCOLANA INCIDENTE SU VIA DELLA BUFALOTTA, CODE ALTREZZA VIA CANBERRA, ...

Traffico Roma del 15-03-2019 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI 15 MARZO 2019 ORE 13:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico IN CORSO VITTORIO EMAUNELE II TRA VICOLO SAVELLI E VIA DEI CARTARI VERSO IL LUNGOTEVERE RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE IN VIA SIRIA SIAMO ALL’APPIO LATINO. STESSA SITUAZIONE IN VIA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO IN USCITA ...

Traffico Roma del 15-03-2019 ore 13 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI 15 MARZO 2019 ORE 13:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico IN CORSO VITTORIO EMAUNELE II TRA VICOLO SAVELLI E VIA DEI CARTARI VERSO IL LUNGOTEVERE RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE IN VIA SIRIA SIAMO ALL’APPIO LATINO. STESSA SITUAZIONE IN VIA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO IN USCITA ...

Traffico Roma del 15-03-2019 ore 12 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI 15 MARZO 2019 ORE 11:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUON GIORNO DALLA REDAZIONE. UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico IN VIA DEL MASCHERINO IN PROSSIMITA’ DI BORGO ANGELICO , SIAMO IN ZONA VATICANO. STESSA SITUAZIONE SUL LUNGOTEVERE TESTACCIO CI SONO RALLENTAMENTI NEI PRESSI DI VIA ALDO MANUZIO. ED ANCORA PER INCIDENTE IL Traffico RALLENTA IN VIA DEI ...

Traffico Roma del 15-03-2019 ore 11 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI 15 MARZO 2019 ORE 11:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUON GIORNO DALLA REDAZIONE. UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico IN VIA DEL MASCHERINO IN PROSSIMITA’ DI BORGO ANGELICO , SIAMO IN ZONA VATICANO. STESSA SITUAZIONE SUL LUNGOTEVERE TESTACCIO CI SONO RALLENTAMENTI NEI PRESSI DI VIA ALDO MANUZIO. ED ANCORA PER INCIDENTE IL Traffico RALLENTA IN VIA DEI ...