Torino | la giunta M5s sposta gli ambulanti ma loro occupano l’area | “Vogliono farci

(Di sabato 16 marzo 2019) “Quando metti la testa nel bidone dell’immondizia non è facile, ma almeno sopravvivi con dignità e non finisci a rubare o a fare cose brutte”. Idriss è uno delle oltre 600 persone che vivono grazie al mercato delle Pulci al canale Molassi a. Una babele di lingue ed etnie che ogni sabato anima questa parte di città fin dalle prime ore della notte quando i venditori iniziano a disporre sui teli la merce recuperata in settimana. C’è chi come la signora Anna, 74 anni, fa il mercato da quando era piccola: “Dopo che mi sono separata, grazie a questa attività ho potuto crescere mia figlia e oggi riesco a campare oltre alla pensione minima che prendo” racconta mentre dispone una bambolina sul proprio banco. Qui ognuno ha la sua piazzola da quando, quasi vent’anni fa, l’amministrazione comunale si inventò la prima area di libero scambio per venditori non professionali per regolamentare ...

