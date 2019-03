Torino-Bologna | probabili formazioni | quote e pronostico

Diretta Torino-Bologna ore 20.30 : le probabili formazioni e dove vederla in tv : TORINO - Una vittoria per continuare a cullare un sogno. Il sogno è la partecipazione alla prossima Europa League , il protagonista il Torino di Walter Mazzarri , che stasera allo Stadio Olimpico ...

Torino : Mazzarri - col Bologna al top : ANSA, - Torino, 15 MAR - Walter Mazzarri si prepara ad affrontare di nuovo il Bologna di Sinisa Mihajlovic, proprio il tecnico che sostituì nel gennaio 2018 in granata, un incrocio che segna anche la ...

Torino-Bologna - Mazzarri : "Champions? Ora restiamo con i piedi per terra" : piedi per terra e testa alla sfida di domani. Sono queste le parole d'ordine dell'allenatore del Torino Walter Mazzarri alla vigilia della partita con il Bologna. Il tecnico, che nell'occasione ...

Serie A Torino - Mazzarri : «Bologna temibilissimo - con Mihajlovic giocano spregiudicati» : Chiusura su Lyanco ed Edera , domani avversari: "Si spera che facciano bene a Bologna e crescano per poi tornare con noi.: SEGUI LIVE Torino-BOLOGNA Tutto sul Torino Classifica Serie A La cronaca

Serie A - 28ma giornata : Torino-Bologna e Genoa-Juve su Dazn - derby di Milano su Sky : Torna la Serie A, che tra il 15 e il 17 marzo propone dieci partite relative al girone di ritorno del campionato 2018-2019. Si comincia con l'anticipo Cagliari-Fiorentina, che si gioca alle 20:30 del 15 febbraio marzo. I viola sono favoriti per la vittoria, ma solo sulla carta, perché i sardi sanno benissimo che è tra le mura amiche che devono mettere insieme i punti salvezza. La gara può essere vista su Sky e in streaming su Sky Go. Nel ...

Serie A - programmazione tv 28ª giornata : Milan-Inter su Sky - Torino-Bologna su Dazn : Nel weekend del 15-17 marzo si disputerà la ventottesima giornata di Serie A, che vivrà il suo momento clou nel posticipo di domenica sera a San Siro con il derby della Madonnina tra Milan e Inter che vale il terzo posto in classifica e probabilmente una buona fetta di qualificazione alla prossima Champions League. La super capolista Juventus, invece, sarà di scena a Marassi contro il Genoa dopo aver affrontato l’Atletico Madrid nel massimo ...

Torino - Cairo : 'Col Bologna dobbiamo proseguire su questa strada'. E su Mihajlovic... : Il presidente del Torino Urbano Cairo , a La Gazzetta dello Sport , ha parlato del momento della sua squadra: ' Atalanta , molto bene i successi con il Chievo e quello di ieri a Frosinone . Ma ciò che conta di più è dare continuità: mi aspetto dalla squadra la ...